Paul Michael responde a Macarena Gastaldo tras supuesta conversación: "No la recuerdo"

Hace unos meses, Macarena Gastaldo advirtió a Pamela López que Paul Michael le escribió a su Instagram, pero él lo negó en un comienzo. Ahora, el cantante decidió responderle y afirma que no recuerda haber intentado comunicarse con la argentina.

Paul Michael sobre chat con Macarena Gastaldo

En el programa 'Amor y Fuego' se comunicaron con Pamela López para que comentara sobre Nadeska Widausky y Christian Cueva, pero se escuchó la voz de Paul Michael. Es así como los conductores quisieron hablar con él para que responda sobre las acusaciones de Macarena Gastaldo.

"Es la primera vez que la vi a esa chica (¿Qué pasa si ella saca el chat?) Cuando yo abrí mis mensajes en mi Instagram oficial, yo no tenía ningún mensaje, no la recuerdo", expresó el cantante.

Esta interacción habría ocurrido en el 2017, donde el joven cantante era muy joven y le habría mandado un mensaje a Macarena Gastaldo. Esto haría indicar que habría estado interesada en ella hace muchos años, pero no lo recuerda

"Yo recién estaba en la universidad, pero quedaría registro en mi Instagram porque yo no borro, pero no tengo ningún mensaje. Ahí yo recién empezaba en la música, estoy recontra seguro tengo la consciencia limpia", agregó.

Luego, el novio de Pamela López comenta que desconoce las razones de Macarena Gastaldo para sacar esta supuesta información después de tantos años. Aunque, afirma que no estaría afectando su relación con su pareja.

"No sé lo que está buscando o qué quiere ocasionar, pero sus malas intenciones no lo está logrando. Estamos tranquilos, estamos bien", dijo.

Sobre las declaraciones de Nadeska Widausky

Después, Paul también fue consultado sobre las declaraciones de Nadeska Widausky sobre su encuentro con Christian Cueva y cómo desacreditaba a Pamela López como mujer. Aunque dio una pequeña opinión, no quiso meterse más en el asunto de su pareja.

"Deplorable, bajo, no es quien para dar esos consejos. No quiero comentar mucho porque es tema de 'KittyPam'. Prefiero que ella hable de esos temas, yo ignoro muchas cosas", expresó en el programa en vivo de Rodrigo y Gigi.

De esta forma, Paul Michael reafirma que mantiene su relación con Pamela López en el mejor momento. A pesar de los problemas de cada uno y las declaraciones de Macarena Gastaldo sobre una supuesta conversación, comenta que no afecta su relación amorosa. Además, que no recuerda y no tiene registro de haberla contactado.