Christian Cueva pedía a Pamela López que confiara en él tras chats con Nadeska: "¿No quieres que tenga una vida?"

Hace unos días, se reveló que Nadeska Widausky tuvo un encuentro con Christian Cueva que se sumaría a una más de las infidelidades en su matrimonio con Pamela López. Ante esto, la madre de sus hijos acaba de exponer cuando el pelotero le reclamó de no poder tener una vida social tras ser expuesto.

Pamela López expone chats

La actual novia de Paul Michael mostró en un programa de TV cuando le reclamó a Christian Cueva sobre Nadeska Widausky cuando recibió un mensaje deseándole un buen viaje. Increpándole su relación entre ambos ya que no la conocía, todo esto sucedió el 12 de junio de 2021.

Ahora, Pamela López ha decidido dar más conversaciones que tuvo con el padre de sus hijos en aquel tiempo al programa de 'Amor y Fuego'. Es así como se puede leer cómo el pelotero peruano le reclama que no lo deje en paz y que no le dejaría tener una vida social.

"Amor, te estoy hablando bien para no mentirte, tú estás tomando las cosas mal, todo es mal. ¿No quieres que tenga una vida?, cálmate por favor", se puede leer en los mensajes.

Después de ello, Pamela López anuncia que decide terminar con su relación sentimental con el pelotero y a pesar del extenso audio que le envió Cueva, mantiene firme su decisión pidiéndole que le deje tranquila.

Sobre Cueva con Nadeska

Luego de que Nadeska Widausky confesara públicamente haber tenido una affaire con Christian Cueva, su aún esposa Pamela López rompió su silencio y dejó claro que la noticia no la sorprende. Con un tono firme y sin mostrar enojo, la trujillana afirmó que ya intuía lo que estaba ocurriendo.

"Imagínate, y cuántas más saldrán. O sea, para mí ese tema no es nuevo. Tenía mis sospechas y hoy en día pues lo confirmó, ¿no?", expresó Pamela.

Las declaraciones de la modelo reavivaron los rumores sobre las constantes infidelidades del futbolista. Sin embargo, Pamela se mostró más tranquila que nunca y, lejos de mostrarse afectada.

"Yo creo que el que se lo queda pierde, ya lo he dicho, ellos merecen estar juntos y nada, hermana, de la que me libré. Es lo único que puedo levantar mis ojos al cielo y decir: 'Diosito, gracias de donde me sacaste, me libraste'", comentó.

De esta forma, Pamela López señala que siempre tuvo la sospecha de la infidelidad de Christian Cueva con Nadeska Widausky y que hoy pudo confirmarlo. Incluso, compartió los chats donde le reclamó y se veía cómo el 'Aladino' reclamaba con mucha frescura que no lo dejara vivir.