Ex Miss Perú Áncash, Bárbara Cam, denuncia grave ataque en discoteca: ¿Qué pasó?

La modelo Bárbara Cam es conocida por haber sido exmiss Perú Áncash llamando la atención de muchos medios. Ahora, lamentablemente viene pasando una pesadilla tras tener heridas por haber sido agredida en una discoteca de Miraflores por una mujer.

Bárbara Cam denuncia ataque en discoteca

En el programa de 'Magaly TV: La Firme', la modelo Bárbara Cam denunció públicamente que tras acudir a una discoteca de Miraflores terminó siendo agredida brutalmente por una mujer que estaba aparentemente con quien era su saliente.

"Para mí, esto sigue siendo una pesadilla. Solo busco justicia. Vine al local, vi a la persona con la que salgo de lejos, estaba dormido, y había una señora tomada de la mano con él. Le quito la mano y le digo: 'Oye, ¿Qué hace tu mano ahí?'. Ella me respondió: 'No sabía que tenía pareja'", expresó.

Luego, en las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca se puede ver como la modelo le increpa al hombre y la mujer le pide que se retire del lugar, pero antes de que pueda actuar recibe un ataque violento que incluyó un golpe con un objeto contundente en la cabeza. La agresión continuó con más golpes y forcejeos.

"Me dijo: 'Coge tu bolso y lárgate de mi box'. Cuando me agacho a recogerlo, se para, me empuja y me golpea la cabeza. Me dejó 15 puntos. Ella cogió el pico de la botella y me lo incrusta en la pierna izquierda. Me arrastró. Tengo cortes. También me dobló el tobillo", cuenta la modelo.

No recibió atención

Como la joven expresó que se retirara de su box, los miembros de seguridad actuaron sacando a la modelo del lugar sin recibir atención médica tras estar agredida dentro de la discoteca de Miraflores.

"Comencé a desangrarme y nadie me ayudó. Los de seguridad solo me sacaron del lugar. No llamaron ni a una ambulancia ni a la policía. Le mostré mis heridas y solo me dijo: 'No es mi problema'. Veo borroso por momentos. Espero recuperarme pronto, sobre todo por mi integridad personal", expresó la exmiss.

De esta manera, Bárbara Cam expresó que desea ejercer justicia por la brutal agresión que sufrió en la discoteca de Miraflores, además de que no le brindaron apoyo médico. Hasta el momento, no le han querido dar información de la mujer que la agredió y espera que se pueda averiguar para continuar con las investigaciones.