Pamela López revela que reabrieron caso de agresión contra Christian Cueva: "Tengo una buena noticia"

¡Atención! Pamela López volvió a hablar fuerte y claro. La madre de los hijos de Christian Cueva confirmó que su denuncia por violencia física y psicológica contra el futbolista ha sido reabierta, luego de que en un inicio fuera archivada por falta de pruebas.

Pamela López confiesa que se reabrió caso contra Christian Cueva

Pamela López sorprendió al anunciar que el caso de violencia física y psicológica que interpuso contra su expareja, el futbolista Christian Cueva, ha sido reabierto. La denuncia había sido archivada por falta de pruebas, pero ahora vuelve a ser investigada.

Durante una entrevista con el programa "Amor y Fuego", la trujillana contó que recibió la noticia recientemente y que se siente esperanzada de que ahora sí se haga justicia. La también empresaria reveló que esta nueva etapa le ha devuelto un poco de tranquilidad, aunque asegura que sigue firme en su lucha por su bienestar y el de sus hijos.

"Es un tema bastante sensible. De hecho, el caso se cerró por falta de algunas pruebas, pero tengo una buena noticia: se ha reabierto el caso", declaró Pamela con una sonrisa, dejando en claro que no piensa rendirse.

Se solidariza con Maju Mantilla

Pamela también aprovechó para enviarle su apoyo a Maju Mantilla, quien atraviesa un momento complicado tras las acusaciones públicas de su esposo, Gustavo Salcedo. La ex de Cueva recordó que ella también vivió momentos difíciles y que sabe lo duro que es tener que defenderse sola.

"Estoy con las mujeres, con Maju. Obviamente me solidarizo porque ella es mi paisana, trujillana, y la violencia no es aceptable en ninguna forma. Esperemos que no se repita lo mío. Si él dice que está en buenos términos con ella, que siga esa línea. Esperemos que no sea lo que hoy me pasa a mí, que tengo que hacer bulla mediática para que se me haga un poco de justicia", comentó.

Sobre su situación legal

Pamela López también habló sobre cómo está su situación legal con Christian Cueva. Confirmó que el proceso sigue su curso y que no piensa quedarse callada ante las injusticias.

"Mira, este tema yo lo voy a hablar con mi abogado. Igual sigue su curso. Entre otras cosas más, me quieren empapelar, pero yo estoy aquí parada para defenderme", aseguró.

La empresaria contó que, aunque Cueva intentó comunicarse para ver a sus hijos, no ha cumplido con los acuerdos legales establecidos. Señaló que el futbolista no respeta los términos pactados y que, lejos de solucionarlo, ha optado por confrontarla con advertencias legales.

"Hace una semana, creo, un par de semanas, me pidió verlos. Pero como te digo, nosotros tenemos una conciliación, no la cumple. Me amenazó que me iba a demandar. Bueno, voy a tener que esperar mi demanda y contestarla", sostuvo.

Mensaje para Cueva y Pamela Franco

A pesar de todo lo vivido, Pamela demostró madurez y aseguró que no le guarda rencor al padre de sus hijos, incluso le deseó lo mejor junto a Pamela Franco. La empresaria parece haber cerrado esa etapa de su vida, priorizando la estabilidad y bienestar de sus pequeños.

"Yo quiero que ellos sigan por hasta el fin del mundo, como dice su canción. Ellos se merecen estar juntos", dijo con serenidad.

En conclusión, Pamela López confirmó que su caso por agresión contra Christian Cueva fue reabierto y que el proceso volverá a investigarse. La empresaria afronta esta nueva etapa con tranquilidad y confía en que la justicia seguirá su curso. Mientras tanto, ha preferido mantenerse enfocada en su familia y dejar que las autoridades determinen lo que corresponda.