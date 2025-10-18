¿Para Pamela López? Hermano de Cueva explota tras denuncia por departamento: "No aportaron ni un sol"

El futbolista Christian Cueva vuelve a ser protagonista de una controversia familiar, luego de que su aún esposa, Pamela López, lo acusara de vender un departamento que, según ella, ambos adquirieron durante su matrimonio. La denuncia generó revuelo en redes, pero fue desmentida por el hermano del jugador, Marcial Cueva, quien lo defendió con contundencia.

Hermano de Christian Cueva rompe su silencio

A través de su cuenta oficial de Instagram, Marcial Cueva decidió aclarar la situación patrimonial de su hermano y desmentir tajantemente las declaraciones de Pamela López. Según su versión, la empresaria nunca aportó económicamente para la compra del inmueble, ni figura en los documentos legales que acreditan la propiedad.

"Ah, qué ternura. No registraron nada, no firmaron nada, no aportaron ni un sol, pero ahora resulta que todo era compartido. Qué curioso: el amor, al parecer, también otorga escrituras, derechos y hasta inventa un régimen patrimonial a la carta", escribió Marcial, dejando entrever que Pamela López estaría intentando apropiarse de un bien que no le corresponde.

El hermano del futbolista también precisó que, en el supuesto caso de que el departamento fuera destinado para su sobrina hija de Christian Cueva y Pamela López, esta no podría heredar la propiedad hasta que su padre fallezca, ya que la ley no permite disponer de bienes en vida bajo esa figura.

"Mientras tanto, los papeles oficiales se mueren de risa, porque ahí, clarito, todo figura como bien propio. Pero claro, la verdad no da rating, el drama sí. Y cuando los argumentos se acaban, de pronto aparecen los hijos en escena, como si eso cambiara algo. Pero todos sabemos que los bienes no se heredan por discurso ni por lágrima televisiva. Los derechos patrimoniales se ejercen cuando el padre fallece, no cuando alguien se siente con derecho a repartir lo que nunca le costó", sostuvo con firmeza.

Hermano de Cueva se pronuncia tras acusación de Pamela López por vender 'depa'.

Indirecta hacia Pamela López

Sin mencionar nombres directamente, Marcial Cueva también envió un fuerte mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia su excuñada. En su publicación, destacó que su hermano ha trabajado arduamente para asegurar un futuro estable a sus hijos, a diferencia de otras personas que según él solo buscan aprovechar su fama y exposición mediática.

"Y tranquilos, porque ese padre que sí trabajó, sí construyó, sí se rompió el lomo, jamás dejará desamparados a sus hijos. Más bien, que cada quien piense qué legado deja por su cuenta. Porque si por convivir y tener cámara ya se ganara la mitad de todo, más de uno estaría haciendo fila en SUNARP con la historia de su 'amor eterno'", escribió con tono irónico.

Esta publicación desató una nueva ola de reacciones entre los seguidores del futbolista, quienes se dividieron entre quienes apoyan la versión del hermano de Cueva y quienes respaldan a Pamela López, recordando los conflictos anteriores entre ambos.

Christian Cueva y Pamela López han protagonizado múltiples episodios de crisis en los últimos años, principalmente tras las reiteradas infidelidades del jugador y sus controversias públicas. A pesar de las reconciliaciones, su relación parece haber llegado nuevamente a un punto de tensión, esta vez por un tema económico y legal.