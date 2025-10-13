Pamela López cree que Cueva podría quitarle departamento donde vive con sus hijos: "Es capaz de todo"

Pamela López reapareció en el programa 'Amor y Fuego' para hablar sobre la denuncia pública que interpuso contra Christian Cueva, a quien acusa de haber vendido un inmueble ubicado en Trujillo que pertenecía a ambos cuando eran pareja. Según la trujillana, la propiedad fue comprada durante su convivencia con el futbolista y tenía como finalidad quedar a nombre de su hija mayor.

Pamela López acusa a Cueva de venta ficticia

Durante la entrevista, Pamela López reveló que el departamento habría sido vendido por un monto sospechosamente bajo, lo que calificó como una operación irregular. Según sus palabras, no solo considera la transacción injustificada, sino que ya ha tomado medidas legales para solicitar la nulidad de la venta.

"El departamento se ha vendido por 40 mil dólares, no tiene ningún sentido, ¿qué puedo deducir? Que es una venta ficticia", declaró la esposa del futbolista. "Igual va a haber las investigaciones, voy a apelar para que se pueda dar la nulidad porque fue adquirido durante nuestra convivencia", añadió, dejando claro que no piensa quedarse de brazos cruzados ante lo ocurrido.

Asimismo, Pamela López expresó su preocupación por el bienestar de sus hijos y por las propiedades que aún están a nombre de Cueva. Al ser consultada sobre la posibilidad de que el jugador de Emelec intente desalojarla del departamento de San Isidro, donde vive con sus pequeños, respondió con firmeza:

"Lo creo capaz de todo, hoy en día, yo no sé quién es el padre de mis hijos, conozco muchas cosas que él es capaz. Si ha hecho esto, él puede sacarme del departamento tranquilamente porque está a su nombre", sostuvo.

Pamela López asegura que no se casó con Cueva por conveniencia

En otro momento, la trujillana desmintió rotundamente que su matrimonio con Christian Cueva haya tenido intereses económicos. Aclaró que todas las propiedades que adquirieron juntos están registradas únicamente a nombre del futbolista, y que eso demuestra que nunca actuó con fines de beneficio personal.

"Todas las propiedades están a nombre del padre de mis hijos, esa es una prueba de que yo jamás actué, pensé en mis beneficios personales", aseguró. Además, agregó que su unión con el jugador no se dio por interés, sino por un proyecto de vida que compartían: "Yo nunca me casé para un año o dos, apropiarme y ganar toda la plata del mundo y después tirarle una patada y salir beneficiada. Nunca, yo tenía un plan de vida con él", expresó con evidente molestia.

Con esto, Pamela López dejó claro que no permitirá que las acciones de Christian Cueva afecten su estabilidad ni la de sus hijos. La trujillana continuará el proceso legal para revertir la venta del inmueble y buscar justicia por lo que considera una falta de respeto. Mientras tanto, siguen generando repercusión pública, sumando un nuevo capítulo a la larga historia de conflictos entre la expareja.