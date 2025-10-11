Pamela López acusa a Cueva de daño psicológico tras vender departamento: "Eso es actuar de mala fe"

Pamela López no se quedó callada y lanzó duras declaraciones contra su aún esposo, el futbolista Christian Cueva, a quien acusa de vender un departamento familiar sin su consentimiento. Según contó, el inmueble fue adquirido durante su matrimonio y estaba destinado para su hija, por lo que considera este acto una traición.

Pamela López contra Christian Cueva por vender depa

Pamela López volvió a pronunciarse en contra de su aún esposo, el futbolista Christian Cueva, a quien acusa de vender un departamento familiar sin su consentimiento. Según contó, el inmueble fue adquirido durante su matrimonio y estaba destinado para su hija. Ahora, la trujillana asegura que procederá legalmente para defender los derechos de sus hijos.

La expareja del seleccionado nacional reveló que el jugador vendió la propiedad, donde vivían sus padres y que está ubicada en Trujillo, por apenas 40 mil dólares. Una cifra que estaría muy por debajo de su verdadero valor. Indignada, señaló que este acto demuestra la mala intención del futbolista. La trujillana aseguró que no permitirá más abusos y que está lista para enfrentarse a Cueva en los tribunales.

"De él no me extraña nada, pero yo voy a pelear porque ese inmueble, que fue adquirido dentro de nuestro matrimonio, se ha vendido en una cifra que no corresponde, eso es actuar de mala fe y vamos a proceder legalmente", declaró Pamela.

Pamela también reveló que esta venta ha complicado los acuerdos que mantenían. Confesó que la única conciliación vigente es la del régimen de visitas, mientras que la pensión alimentaria sigue sin cumplirse.

"La única conciliación que tenemos es en el régimen de visitas, porque lo que es la pensión, nada. Él está ejerciendo un abuso psicológico", afirmó con molestia al diario Trome.

Entre sus declaraciones, también recordó que su madre le prestó dinero a Cueva, una deuda que hasta ahora no ha sido saldada. La empresaria aseguró que el futbolista no ha mostrado intención de devolver el dinero y que este hecho se suma a los conflictos personales y legales que mantienen desde su separación.

"Si tienes para viajar y no creo que sea canje, porque del canje vivo yo y mis hijos, si tienes un poquito de conciencia, págale a las personas que te apoyaron, como fue mi madre que te prestó esos 80 mil soles", arremetió.

Sobre Cueva, Pamela Franco y más

Pamela no evitó referirse a la nueva relación del jugador con Pamela Franco, con quien se le ha visto muy cariñoso. Lejos de mostrarse dolida, la trujillana le deseó suerte, aunque lanzó un dardo.

"Que se queden juntos, se merecen, pero que también lo ayude a pagar las deudas", expresó con ironía.

Estas declaraciones llegan después de que Cueva fuera visto disfrutando de eventos y viajes junto a la cantante, mientras las denuncias y problemas familiares continúan creciendo. Finalmente, Pamela fue consultada sobre los dichos de Lucy Cabrera, quien insinuó en un podcast que un futbolista le enviaba mensajes comprometedores. La empresaria no dudó en responder.

"Si es él por lo que ella dijo, no me extraña, durante 13 años recibí muchos mensajes de otras mujeres", contó sin rodeos.

En conclusión, la madre de los hijos de Cueva dijo estar cansada del daño emocional y dejó claro que esta vez no dará un paso atrás. Con sus declaraciones, Pamela López marca distancia y deja en evidencia que ya no tolerará más faltas de respeto tras la venta del departamento donde vivían sus padres. Mientras tanto, Christian Cueva sigue en el ojo de la tormenta mediática, sin pronunciarse al respecto.