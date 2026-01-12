Precio del DÓLAR HOY, lunes 12 de enero: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El mercado cambiario peruano arranca una nueva semana sin sobresaltos. El dólar mantiene un comportamiento estable en los primeros días de enero, una tendencia que se ha sostenido desde el cierre del año pasado y que continúa marcando el ritmo del tipo de cambio.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este lunes 12 de enero, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) informó que el dólar se cotiza en 3.358 soles para la compra y 3.365 soles para la venta, confirmando que la moneda estadounidense se mantiene dentro de un rango controlado.

Este resultado no sorprende al mercado. Desde finales de diciembre, el tipo de cambio ha mostrado variaciones mínimas, con movimientos leves que no han definido una tendencia clara ni al alza ni a la baja.

Durante varios días consecutivos, incluidos fines de semana, el precio del dólar se repitió o registró cambios muy pequeños. Esta continuidad ha reforzado la percepción de estabilidad en el mercado cambiario local.

En los primeros días de enero, el comportamiento ha sido similar. Aunque se registraron ligeros ajustes diarios, estos se mantuvieron dentro de márgenes estrechos y no generaron impacto significativo. Incluso en jornadas donde suele aumentar la demanda por pagos, viajes o compras, el tipo de cambio se mantuvo estable. Esto evidencia un equilibrio entre la oferta y la demanda de la moneda estadounidense.

Precio del dólar del 1 al 12 de enero. (SUNAT)

Analistas señalan que esta estabilidad responde a una demanda moderada de dólares en el mercado local. Además, no se han presentado factores económicos o políticos de alto impacto que alteren el comportamiento del tipo de cambio.

A nivel internacional, el dólar tampoco ha mostrado movimientos fuertes que se reflejen directamente en el mercado peruano. Este contexto externo ha contribuido a mantener la calma cambiaria.

Para las familias, un dólar estable resulta favorable. Permite planificar gastos, pagos y compromisos propios del inicio del año sin el temor de enfrentar incrementos repentinos en la cotización.

En el caso de las empresas, especialmente importadoras y exportadoras, la estabilidad cambiaria reduce la incertidumbre. Esto facilita la planificación financiera y la toma de decisiones a corto plazo. También se benefician quienes reciben remesas o perciben ingresos en dólares, ya que pueden anticipar el valor de sus conversiones sin sobresaltos que afecten su presupuesto mensual.

Durante los últimos días, el comportamiento del dólar ha sido consistente. Los ajustes registrados no han modificado el escenario general de calma que predomina en el mercado cambiario. Si bien el tipo de cambio siempre está expuesto a factores externos, el panorama actual sugiere que el dólar seguirá moviéndose dentro de rangos controlados en el corto plazo.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 12 de enero de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, es mejor que primero revises el tipo de cambio. Recuerda que el precio no es el mismo en todos lados, ya que puede variar según el banco, la casa de cambio o la app que uses. Aunque la economía está tranquila, informarte bien te ayudará a no perder dinero y a sacarle mayor provecho a tu plata.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. Además de la SUNAT, hay otras fuentes confiables donde puedes ver el tipo de cambio actualizado:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar en Perú inicia este lunes 12 de enero con una tendencia estable. La moneda estadounidense consolida un arranque de semana marcado por la calma y la previsibilidad en el mercado cambiario.