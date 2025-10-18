Magaly Medina sobre la relación de Rosa Fuentes y Paolo Hurtado: "Lo más probable es que lo haya perdonado"

Rosa Fuentes, todavía esposa del futbolista Paolo Hurtado, se pronunció sobre su relación con él, asegurando que, aunque ha mejorado, no han retomado su reconciliación como pareja. Sus declaraciones generaron polémica y Magaly Medina cuestionó su versión, señalando contradicciones entre la vida familiar que muestran públicamente y su negación a volver como pareja.

Magaly Medina cuestiona la versión de Rosa Fuentes

Durante su programa, la conductora opinó sobre la relación entre Paolo Hurtado y Rosa Fuentes, sugiriendo que lo más probable es que la empresaria ya haya perdonado al futbolista tras el escándalo de su infidelidad con Jossmery Toledo. Medina recordó que inicialmente Rosa había declarado que no lo perdonaría y que necesitaban terapia, pero ahora los ha visto compartir viajes en crucero y actividades familiares.

"Quiere decir que ellos viven toda la vida como familia, pero eso no es real. Después de dos años del ampay, mientras los vemos viajar juntos, a él decirle 'te amo' públicamente... ¿me van a decir que sigue durmiendo en la cama del perro todos los días? No lo sé", afirmó Magaly.

La periodista destacó la contradicción de mantener una vida familiar conjunta y, al mismo tiempo, negar cualquier reconciliación como pareja. Para Medina, sería más coherente que Rosa reconociera que ha perdonado a Hurtado y que, actualmente, estén trabajando en su relación:

"Lo más probable es que ella ya lo ha perdonado, pero aun sigue trabajando en eso. A mí me parecería mucho más fácil de creer que ellos digan: 'lo he perdonado, pero estamos trabajando en nosotros mismos' porque en una pareja siempre será diferente", señaló.

Terapia familiar y cambios en Hurtado

Por otro lado, Fuentes también detalló que han llevado terapia familiar, lo que ha permitido notar cambios importantes en Hurtado tras la infidelidad que tuvo con Jossmery Toledo. La empresaria indicó que todavía guarda en reserva la posibilidad de terapia de pareja, pues busca estar completamente segura antes de dar pasos definitivos hacia la reconciliación.

"Hemos llevado terapia familiar bastante tiempo, pero terapia de pareja todavía lo tengo en reserva porque quiero estar muy segura de los pasos que voy a dar. Pero puedo decir que estamos bien. Todo esto fue muy fuerte, es algo que no voy a olvidar jamás. Ha cambiado bastante, pero sigue ahí en la prueba", señaló Rosa Fuentes.

Magaly Medina también hizo comentarios sobre los viajes familiares que han realizado, cuestionando que, si todo estuviera planificado, no habría necesidad de "guardar apariencias" frente al público.

"Ella dice que el crucero que fueron era por el cumpleaños de su hijo y que era un viaje planificado. En ese caso no necesitas seguir con las apariencias", puntualizó la conductora.

La situación entre Rosa Fuentes y Paolo Hurtado sigue generando debate público. Mientras Rosa asegura que la relación ha mejorado y que mantienen un vínculo familiar estable, Magaly Medina cuestiona la veracidad de sus declaraciones ante los viajes y muestras públicas de cercanía con el futbolista.