Periodista argentino se sorprende con actitud de Marcelo Tinelli por Milett: "Quizás le hizo un embrujo de amor"

El vínculo entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli vuelve a acaparar la atención mediática tras los rumores de separación y reconciliación. La prensa ha especulado que su romance sería una estrategia para impulsar el reality en que participan, pero recientes declaraciones de un periodista argentino dieron un giro curioso, aumentando el debate sobre la autenticidad de la relación.

Prensa argentina y teorías sobre el romance

En entrevista con Magaly TV La Firme, Mati Vásquez reveló que Marcelo Tinelli estaría desbordado por su relación con Milett Figueroa, llegando a bromear sobre un "embrujo de amor" de la modelo. Según el periodista, Tinelli lo contactó personalmente para expresar su enojo por los comentarios que calificaban su romance como ficticio, enviándole un audio defendiendo la autenticidad de su vínculo.

"Tinelli está desbordado por la situación, no entiende dónde está parado ante esta ola que es Milett, que le genera amor por un lado y complicaciones por el otro. Él fue la persona que me llama a decirme que seguía con Milett, porque decíamos que era una relación ficticia", relató Vásquez.

El periodista añadió que Tinelli no sabe manejarse completamente en el mundo del streaming, donde cada declaración se amplifica, y describió su lucha interna entre deseo de libertad y apego a Figueroa. Vásquez comentó que en su entorno circula la broma de que Milett habría hecho "una poción mágica" para mantenerlo cerca, como metáfora del impacto de la relación en su enfoque profesional y personal.

"Para mí, Tinelli no sabe manejarse en el mundo del streaming y quizá desbordó una emoción. Pero es como un chiquito para mí, o que quizá Milett le hizo el embrujo del amor o una posición mágica, porque no puede ser que pierda tanto el foco en relación a Milett, de hacer un posteo, borrarlo, decir que está separado o que está enamorado", sentenció.

Tinelli responde a los rumores sobre su romance con Milett

El día de hoy Durante una entrevista con el programa 'Amor y Fuego', Marcelo Tinelli desmintió que su historia de amor con Milett Figueroa sea parte de una campaña de marketing vinculada a su nuevo proyecto televisivo. El conductor argentino aseguró que no tiene nada que aclarar sobre su vida sentimental y que su relación con la exintegrante de El Gran Show es completamente genuina.

"Yo no necesito aclarar nada. ¿Qué tengo que aclarar? La relación es verdad. Siempre contesto con la verdad, con los hechos", manifestó con evidente molestia. Al ser consultado por los comentarios de sus compatriotas, Tinelli respondió tajante: "¿Entonces por qué crees que tus compañeros argentinos dicen eso? No, argentinos no, no sé", señaló, intentando restarle importancia a las críticas.

El presentador se mostró más relajado al ser consultado por su estadía en el Perú, donde disfrutaba de una visita a Machu Picchu junto a Milett. Tinelli evitó polemizar más sobre el tema y expresó su cariño por el país andino.

"¿Quieres que te diga todas las cosas que afirman del otro lado también? Me siento peruano, aunque soy argentino", comentó con una sonrisa, dejando claro que prefiere disfrutar del momento antes que responder a los rumores.

La relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue siendo foco de especulación, pero el propio conductor insiste en que su vínculo es auténtico. Mientras la prensa continúa debatiendo, ambos parecen mantener su relación con naturalidad y sin dejar que los comentarios externos afecten su vínculo.