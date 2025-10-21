RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Maju Mantilla sorprende con su reacción tras disculpas públicas de Gustavo Salcedo: ¿Qué dijo?

Maju Mantilla reapareció ante las cámaras luego de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, le pidiera disculpas públicas por las acusaciones de infidelidad.

Maju Mantilla responde con serenidad a Gustavo Salcedo tras disculpas por polémica. (Composición: La Karibeña)
21/10/2025

Maju Mantilla reapareció ante las cámaras tras las disculpas públicas de su aún esposo, Gustavo Salcedo, por las acusaciones de infidelidad contra ella y el exproductor Christian Rodríguez. El empresario admitió que el tema se le escapó de las manos y que no quiso dañar su imagen. La conductora reaccionó con serenidad, pero dejó claro que no desea seguir exponiendo su vida familiar.

Maju Mantilla responde a las disculpas de Gustavo Salcedo

El programa 'Amor y Fuego' abordó a Maju Mantilla para conocer su opinión sobre el reciente mea culpa de Gustavo Salcedo. La exMiss Mundo, quien mantiene una postura discreta frente a los escándalos, respondió con firmeza y pidió respeto por la privacidad de su familia.

"Disculpa, disculpa... todo eso queda en privado, no voy a hablar del tema, discúlpame", manifestó con calma cuando el reportero le consultó sobre las declaraciones de su esposo. Con estas palabras, la conductora de Arriba mi gente dejó en evidencia su decisión de no seguir alimentando la polémica.

Además, al ser consultada sobre la infidelidad lo negó con su cabeza. Ante la insistencia del periodista, quien le recordó que Salcedo expresó públicamente el cariño que aún siente por ella, Maju fue contundente.

 "Ya he dicho que todo queda en la privacidad de nuestro hogar, no lo voy a exponer", respondió, dejando claro que no piensa convertir su vida personal en un tema mediático.

Fuentes cercanas a la presentadora aseguraron que Maju busca enfocarse en sus hijos y en sus proyectos profesionales, evitando cualquier enfrentamiento público. La exreina de belleza estaría priorizando su bienestar emocional y el de su familia en medio de esta difícil situación.

Salcedo niega tener problemas mentales y reconoce su error

En unas declaraciones reveladas el día de ayer por 'Amor y Fuego, Gustavo Salcedo se refirió a los rumores sobre un supuesto desequilibrio mental que habría motivado su comportamiento impulsivo. Negó categóricamente estas versiones y sostuvo que sus reacciones fueron producto de un momento difícil.

"Yo no tengo ningún problema psiquiátrico ni psicológico, simplemente uno puede tener reacciones en una situación difícil, que muchas veces no sabes cómo la vas a manejar hasta que llega", comentó. "Me parece exagerado contra mí que digan que soy un agresor, que soy un degenerado, un peligro, que Maju o mis hijos puedan correr peligro, hasta psicópata me han dicho", añadió visiblemente incómodo.

Finalmente, el empresario reconoció que actuó mal al confrontar a Christian Rodríguez y que está asumiendo las consecuencias de sus actos.

"Soy una persona de carne y hueso como cualquiera, que puede cometer errores, que los asumí y que sale a dar la cara cuando sé que he hecho algo malo", afirmó.

En conclusión, mientras Gustavo intenta enmendar sus errores públicamente, Maju Mantilla mantiene su posición firme de no involucrarse más en el tema ante las cámaras. La conductora apuesta por la discreción y el silencio como una manera de proteger su entorno familiar.

