Abogado de Gustavo Salcedo asegura que lesiones a exproductor de Maju fueron leves: "No es delito"

El escándalo entre Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y el exproductor Christian Rodríguez sigue dando que hablar. Esta vez, el abogado del empresario, Jorge Petrozzi, se pronunció en el programa "América Hoy" y aseguró que las lesiones que sufrió Rodríguez tras la pelea fueron "leves" y no constituyen un delito.

El abogado de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, dio nuevas declaraciones tras el escándalo que lo enfrenta con el exproductor de la ex Miss Mundo, Christian Rodríguez, quien lo acusó de haberlo agredido físicamente. En conversación con "América Hoy", el letrado Jorge Petrozzi señaló que las lesiones del productor "fueron leves", y que el caso no calificaría como delito.

"El señor Rodríguez no cumplió con presentarse, o sea, si se supone que (quieren acabar con la vida del señor o ha habido una tentativa de ello), resulta que el señor no se presenta, no cumple con la ley. Nosotros puntualmente estuvimos ayer, mi defendido y yo, los dos. El señor Rodríguez no se presentó", declaró Petrozzi.

El abogado explicó que Christian Rodríguez no se presentó a la audiencia y que solo asistió su abogada. Según indicó, esto hizo que la diligencia no pueda realizarse porque, al tratarse de un tema personal, debía ser atendido directamente por Rodríguez y no por un representante legal.

"Su defensa sí se presentó, se presentó solo la abogada, pero eso no es de ley. Fue una de las razones, entre varias otras, por la que la audiencia no se pudo instalar, porque la funcionaria de la prefectura le dijo: 'Señorita abogada, esto es de carácter personal, no se puede hacer a través de un apoderado ni de un abogado'", explicó el abogado.

@ameg_pe 20.10.25 | Abogado de Gustavo Salcedo señala que lesiones a exproductor de Maju Mantilla fueron leves. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Petrozzi afirmó que el certificado médico legal contradice las acusaciones del exproductor. Según el letrado, los golpes que Rodríguez aseguró haber recibido no coinciden con lo registrado oficialmente.

"(Usted mencionó que las lesiones que habría tenido el señor Rodríguez son leves. ¿Esto se ha comprobado?) Total y absolutamente se ha comprobado. Ahí está el certificado médico legal. Y todo lo que el señor Rodríguez dice que lo han agarrado a patadas, puñetazos, codazos y no sé qué tantas otras cuestiones más, no se condice con el certificado médico legal", señaló.

Tras ser consultado sobre qué indicaba el certificado médico que no coincidía con lo señalado por Christian Rodríguez, el abogado precisó que las lesiones descritas eran mínimas. Explicó que el documento solo registraba raspones y golpes menores, por lo que se le otorgaron únicamente dos días de descanso médico.

"No se refiere nada de puñetes ni patadas, porque el diagnóstico que da es de raspones. Lo de la cabeza sí, pero eso ha sido cuando él se ha caído y se ha golpeado la cabeza. Tiene un raspón en la boca, dos dedos aparentemente doblados y un golpe en la pierna. Con eso le han dado solo dos días de descanso médico", comentó.

¿Si no fue delito, qué fue?

Cabe señalar que "América Hoy" mostró un video inédito del enfrentamiento entre Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez, donde se observa al esposo de Maju lanzando una patada. Al respecto, el abogado sostuvo que, según el certificado médico legal, se trató de una falta leve y que no califica como delito. Asimismo, indicó que no están negando lo que se ve en las imágenes.

"Si es verdad que le ha metido una patada, el certificado médico legal dice que es una patada mínima, y que ni siquiera califica como delito. En la imagen sale que le mete una patada, yo no lo he notado, pero bueno, vamos a suponer que sí. No hay ningún problema, no estamos negando lo que se ve en las imágenes. Es una falta. Dos días de descanso médico", remarcó Petrozzi.

En conclusión, el abogado de Gustavo Salcedo sostiene que las acusaciones mediáticas no coinciden con lo indicado en el certificado médico legal. Según dicho documento, las lesiones serían leves y no calificarían como delito, sino como una falta. Por su parte, el exproductor de Maju Mantilla, Christian Rodríguez, aún no se ha pronunciado sobre estas declaraciones.