¿Gilero? Exproductor de Maju habría tenido segundas intenciones con una amiga, revela Gabriel Calvo

Tras la agresión de Gustavo Salcedo al exproductor del programa de Maju Mantilla, una nueva revelación encendió aún más la polémica. El actor Gabriel Calvo sorprendió en pleno programa al insinuar que Christian Rodríguez Portugal habría tenido "una segunda intención" con una persona muy cercana a él.

Gabriel Calvo expone curiosa actitud de exproductor de Maju

En medio de todo el escándalo por la agresión de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, al exproductor de su programa, salió una nueva polémica. Esta vez, el actor Gabriel Calvo contó detalles que dejaron a muchos con la boca abierta, insinuando que Christian Rodríguez Portugal, el productor involucrado, habría tenido "segundas intenciones" con una de sus amigas.

Todo comenzó en una emisión del programa "Nadie se salva", donde Gabriel soltó una fuerte acusación contra Christian Rodríguez. Sus declaraciones tomaron por sorpresa a los conductores y generaron un tenso momento en pleno en vivo.

"Al productor del programa de Maju Mantilla lo han golpeado, es verdad, pero tengo info de que ahora es aconsejador. Viene una chica y le dice: 'Oye, ten cuidado', te aconseja", comentó, provocando risas y sorpresa en el set. "(Esto cambió la historia. ¿A quién más ha aconsejado?) Si me estás viendo, tú sabes a qué me refiero", dijo Gabriel, mirando directo a la cámara.

Luego del alboroto, las cámaras de "Amor y Fuego" fueron a buscarlo para que aclare lo que dijo. Gabriel no se escondió y dio su versión.

"Yo no lo conozco y él no me conoce a mí, pero habló mal de mí con una persona que quiero. Le dijo cosas que ponían en duda mi cercanía con ella, sin saber que era amiga mía, y ella vino y me contó", señaló el actor.

El también conductor contó que esto ocurrió hace apenas un mes y que el comentario no le cayó nada bien. Aseguró que se sintió incómodo con la situación.

"No sé por qué lo hizo, quizás tenía una segunda intención con esta persona, ¿no? No sé qué te puedo decir", dijo, dejando abierta la posibilidad de que Rodríguez habría querido "gilearse" a su amiga.

"Habrá confundido las cosas"

Gabriel aclaró que la mujer en cuestión solo es su amiga, pero que el exproductor habría malinterpretado la situación. La reportera de "Amor y Fuego" no dudó en preguntar directamente si el productor intentó conquistarla, y Calvo respondió sin rodeos

"Es una amiga, y el otro habrá confundido eso pensando que había algo más entre los dos. Le dijo: 'Oye, este Gabriel que no sé cuántos, esto, que el otro'. Y ella vino y me contó", explicó. "¿Y tu amiga te contó si se la gileaba?", consultó la periodista. "Bueno, está casi explícito lo que te estoy contando, ¿no?", señaló el actor.

A pesar de todo, el actor aseguró que no piensa enfrentarlo. Gabriel dejó en claro que no tiene nada personal con Rodríguez, pero sí lamenta que alguien invente cosas solo por querer llamar la atención.

"No, no le daría tanta importancia. No me gusta que alguien hable mal de mí sin conocerme, sobre todo con una persona que quiero, nada más. No avalo la violencia, eso lo he dicho en mi programa. La gente ha malinterpretado porque uno nunca sabe cómo va a reaccionar frente a algo que nunca le ha pasado", finalizó.

En conclusión, la polémica en torno a la agresión de Gustavo Salcedo al exproductor del programa de Maju Mantilla tomó un nuevo giro con las declaraciones de Gabriel Calvo. El actor dejó entrever que Christian Rodríguez habría tenido una actitud inapropiada hacia una de sus amigas. Aunque aseguró que no busca enfrentamientos, su testimonio abrió una nueva controversia.