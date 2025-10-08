Abogado de Gustavo Salcedo minimiza marcaje al exproductor: "No cometió delito, solo una falta"

El programa de Magaly Medina, reveló la confesión de Gustavo Salcedo señalando que intervino los celulares a Maju Mantilla y de Christian Rodríguez, así como el GPS de sus autos. Ahora, el abogado del exdeportista sale a defenderlo afirmando que no hay delito y que solo sería una falta a la persona.

Abogado afirma Salcedo no ha cometido ningún delito

En el programa 'Amor y Fuego', se presentó el abogado Jorge Domingo Petrozzi que representa a Gustavo Salcedo tras ser acusado de varios delitos de parte de Christian Rodríguez. Después de que se relevara que el aún esposo de Maju Mantilla tenía un equipo siguiendo al exproductor de Latina hasta el día que lo golpeó, su representante sale a defenderlo.

"El único delito que habría cometido Gustavo Salcedo hasta el momento, ni siquiera es un delito, es una falta contra la persona Christian Rodríguez en el evento sucitado el día 26 de septiembre", expresó inicialmente en el programa en vivo.

Así mismo, declaró que aún no se obtiene un certificado médico legal tras la agresión que sufrió Christian Rodríguez el pasado 26 de septiembre en las calles de San Isidro. Declarando que si no se ha realizado este examen se trataría de solo una falta contra la persona y no un delito.

Sobre el marcaje al exproductor

Así mismo, el abogado señaló que la parte legal de Christian Rodríguez estaría buscando una victimización y una exageración de los hechos debido a que puso como marcaje al seguimiento de Gustavo Salcedo, así como el delito de intento de homicidio.

"Marcaje o reglaje es que el agente comisor del delito hace debe tener por finalidad cometer el delito de homicidio. Por eso razón, la abogada del señor Christian Rodríguez de mala fe y de mala ética profesional, ha denunciado a mi cliente por tentativa de homicidio, porque sino el reglaje se cae, se queda sin sustento", acotó.

"El señor se siente acosado desde el día 26 de setiembre, si esto viene de hace dos o tres años. El señor sigue saliendo a correr, jugaba padel, se iba a trabajar, salía con otra persona que no era su esposa ¿Cuál es la alteración en su vida privada?", agregó el abogado señalando que si realmente sufrió de acoso tendría que tener un examen psicológico.

De esta forma, el abogado Jorge Domingo Petrozzi en representación de Gustavo Salcedo deja en claro que su patrocinado no tendría cargos que afrontar por delitos contra Christian Rodríguez, sino que solo sería por una falta a la persona minimizando todas sus acciones.