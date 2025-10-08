Gustavo Salcedo responde tras sus audios difundidos: "Dios da las peores batallas a sus mejores guerreros"

En el último programa de 'Magaly Tv La Firme', se revelaron los audios comprometedores de Gustavo Salcedo confesando que siguió a Maju Mantilla y a Cristian Rodríguez, e incluso intervino sus celulares.

Gustavo Salcedo rompe su silencio

Estás confesiones de Gustavo Salcedo han salido a la luz y ha recibido muchas críticas en la redes sociales por sus acciones que vienen desde el 2023. Ahora, el exdeportista decidió romper su silencio con un mensaje en sus redes sociales.

A través de una historia en sus redes sociales, Salcedo compartió una fotografía donde se luce con el torso descubierto frente al espejo. Además, menciona una frase curiosa sobre los recientes acontecimientos.

"Dios da sus peores batallas a sus mejores guerreros", expresó como mensaje en sus redes.

Además, el aún esposo de Maju Mantilla agregó una canción a la publicación. Puso una parte del tema 'Resistiré' de David Bolzoni, cuyo letra destacada dice: "Soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie".

Su confesión en el audio

El equipo de la periodista Magaly Medina tuvo una larga conversación con Gustavo Salcedo antes de la agresión hacia el exproductor Christian Rodríguez. Es así como se escucha la voz del aún esposo de Maju Mantilla confesando que seguía cada paso de la exreina de belleza y de su supuesto amante.

"Acá están los seguimiento que yo le tenía con GPS a los dos. Lo que ella no sabía es que yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía y ahí tengo imágenes, grabaciones, todo. Yo le he encarado a Maju siempre. No ha sido me parece que de repente, o sea, ha sido... con la certeza del cien por ciento", expresó el exdeportista.

En otro momento, Salcedo señala que enfrentó a la modelo en varias ocasiones por su presunta infidelidad tras intervenir su celular, pero que ella lo negaba. Además, comenta que no solo a ellos les puso GPS, sino también al carro de la esposa del exproductor del programa de Latina.

Así mismo, Gustavo comentó que todo este seguimiento para averiguar la supuesta infidelidad de Maju Mantilla empezó en el 2023. Aunque al principio encaró al exproductor sin amenazarlo, terminó contratando un equipo privado para seguirlo a ambos en todo momento. Tenía a personas vigilando la casa de él y toda su familia.

De esta manera, Gustavo Salcedo decidió responder a las recientes revelaciones con un mensaje sobre Dios, dónde afirma que es uno de sus mejores guerreros para enfrentar las situaciones que le presenta.