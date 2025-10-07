¿Obsesionado? Gustavo Salcedo confiesa que tenía un equipo privado siguiendo al exproductor y Maju Mantilla

El programa de Magaly Medina ha revelado una nueva confesión de Gustavo Salcedo sobre sus acciones de seguir a Christian Rodríguez y a Maju Mantilla desde hace más de un año. Además, de haber intervenido sus celulares y poner GPS a los carros, incluido también al de la esposa del exproductor.

Intervino celulares de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla

El equipo de la periodista Magaly Medina tuvo una larga conversación con Gustavo Salcedo antes de la agresión hacia el exproductor Christian Rodríguez. Es así como se escucha la voz del aún esposo de Maju Mantilla confesando que seguía cada paso de la exreina de belleza y de su supuesto amante.

"Acá están los seguimiento que yo le tenía con GPS a los dos. Lo que ella no sabía es que yo podía ver todo su celular, todo lo que hacía y ahí tengo imágenes, grabaciones, todo. Yo le he encarado a Maju siempre. No ha sido me parece que de repente, o sea, ha sido... con la certeza del cien por ciento", expresó el exdeportista.

En otro momento, Salcedo señala que enfrentó a la modelo en varias ocasiones por su presunta infidelidad tras intervenir su celular, pero que ella lo negaba. Además, comenta que no solo a ellos les puso GPS, sino también al carro de la esposa del exproductor del programa de Latina.

Gustavo Salcedo puso a seguir a su esposa y al exproductor

Así mismo, Gustavo Salcedo comentó que todo este seguimiento para averiguar la supuesta infidelidad de Maju Mantilla empezó en el 2023. Aunque al principio encaró al exproductor sin amenazarlo, terminó contratando un equipo privado para seguirlo a ambos en todo momento. Tenía a personas vigilando la casa de él y toda su familia.

"Yo he estado en esto desde el 2023, estamos 2025, más de dos años dudando si mi esposa se iba o no con otro. Yo después puse un equipo de siete personas por un año siguiéndola todo el tiempo (...) tenía a uno en su casa de Surco (del exproductor), donde vivía su hermana, la suegra, todo", agregó en su confesión.

De esta forma, Magaly Medina pone en evidencia toda la confesión de Gustavo Salcedo sobre el seguimiento total que hizo a Maju Mantilla por más de dos años. Además, de haber seguido a Christian Rodríguez, como al resto de su familia contratando a personas especializadas para que le informen de cada uno de sus pasos.