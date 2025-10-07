RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Tepha Loza anuncia la pérdida de su bebé con Mario Neumann: "Dejó una huella eterna en el corazón"

A través de sus redes, Tepha Loza reveló a sus seguidores que tuvo la pérdida de su bebé con su pareja Mario Neumann con un conmovedor mensaje.

07/10/2025

La exchica reality Tepha Loza se ha enfocado en trabajar como influencer y mantiene una relación sentimental establecida con Mario Neumann. Ahora, la pareja se encuentra por momentos difíciles al revelar que han perdido al bebé que esperaban.

Tepha Loza pasa por momentos muy difíciles

Por medio de su cuenta de TikTok, la influencer Tepha Loza compartió un video conmovedor con su pareja Mario Neumann. Entonces, dedicó un mensaje a informando de una lamentable noticia que los ha conmovido mucho en sus vidas. 

"Hoy no tenemos respuestas... pero tenemos fe. A veces la vida no sigue el camino que soñamos y, aun así, confiamos en que Dios tiene un propósito mayor que no alcanzamos a entender", expresó. 

@tephalo8

Hoy no tenemos respuestas... pero tenemos fe. Te amo mi amor 🤍

♬ Every Breath You Take - The Police

Es así como la hermana de Melissa Loza revela que si bien era un sueño que tenían, siguen manteniendo la fe. Además, reveló que no es una despedida, sino que en algún momento se encontrarán en el cielo. 

"Nos regaló una ilusión, una chispa de vida que encendió nuestro amor de otra forma. Aunque se fue pronto, nos dejó una huella eterna en el corazón. No fue un adiós, fue un 'te espero en el cielo'", agregó. 

Se reconforta en su pareja

Luego, Tepha Loza también decidió dedicar algunas palabras a su pareja Mario Neumann por haberla apoyado en todo este momento. Finalmente, expresa su fe y esperanza en su religión para poder afrontar esta dolorosa pérdida. 

"Gracias, amor, por caminar conmigo, incluso en los días más duros. Gracias, Dios, porque aunque duele, sabemos que Tú sabes por qué haces las cosas. Y aunque este capítulo se escribió con lágrimas, también está lleno de amor, esperanza y fe... porque todo lo que nace del amor, nunca muere", sentenció la ex chica reality. 

Seguidores muestran su apoyo a Tepha Loza

Tras compartir la lamentable noticia en sus redes sociales, la influencer recibió el apoyo de sus seguidores con muchos mensajes enviándole fuerzas para afrontar esta difícil situación en sus vidas. Así mismo, le reconfortaron con sus palabras, ya que la artista le dio me gusta al apoyo que viene recibiendo. 

De esta forma, la artista Tepha Loza ha revelado con mucho dolor la pérdida de su bebé que esperaba con su pareja Mario Neumann. Así mismo, reveló que ha contado el apoyo de su novio en todo este tiempo y se reconfortan en Dios para poder superar este momento muy delicado en sus vidas. 

