¿Confirmado? Roberto Guizasola sobre posible boda de Farfán y Xiomy: "Me pondré un terno verde"

El exfutbolista Roberto Guizasola, más conocido como 'Cucurucho', rompió su silencio y habló sobre los rumores del supuesto matrimonio entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro. Las especulaciones han causado revuelo en el mundo del espectáculo y entre los seguidores del exjugador de la Selección Peruana, Por ello el mejor amigo de la 'Foquita' fue consultado al respecto.

¿Roberto Guizasola confirma futura boda de Farfán y Xiomy?

Jefferson Farfán dejó entrever en su pódcast "Enfocados" que podría estar preparando una boda con Xiomy Kanashiro. Es así que el programa "América Hoy" se comunicó con su inseparable amigo para conocer más detalles. Con su característico sentido del humor, Guizasola no confirmó ni desmintió el rumor, pero dejó abierta la posibilidad de una gran sorpresa.

"Solamente esperen novedades que va a venir algo hermoso y maravilloso", comentó el exfutbolista, dejando en el aire la duda sobre si efectivamente la pareja dará el gran paso.

Cuando la reportera le preguntó si Farfán ya tenía planes concretos de matrimonio, 'Cucurucho' fue claro al responder que, por ahora, su amigo está disfrutando de su relación sin presiones.

"No, no, ahorita, mi hermano está enfocado en sus cosas, superenamorado y eso a mí me hace feliz. Las cosas tienen que fluir nomás, sin forzar nada y sin hacer daño a nadie", señaló con sinceridad.

Estas declaraciones dejaron claro que Jefferson Farfán se encuentra en una etapa tranquila y estable al lado de Xiomy Kanashiro, pero sin apuros por casarse. Guizasola también resaltó que lo más importante es ver a su amigo feliz y disfrutando de su vida. Fiel a su estilo bromista, Roberto no perdió la oportunidad de hacer reír al público con un comentario sobre cómo se vestiría si el matrimonio finalmente se lleva a cabo.

"Eso sí, te digo, ese día me voy a poner un terno verde. Quiero parecer el Grinch", dijo entre risas, demostrando la complicidad y el cariño que existe entre ambos.

¿Será el padrino de bodas?

La reportera también quiso saber si sería el padrino del matrimonio, pero Guizasola prefirió no adelantarse. El exfutbolista evitó dar más detalles y solo aseguró que respetará cualquier decisión que tomen sus amigos.

"Eso lo tendrán que escoger ellos", respondió con humildad, dejando claro que la decisión dependerá únicamente de la pareja.

Lo cierto es que Jefferson Farfán y Roberto Guizasola mantienen una amistad que nació en las canchas y se fortaleció con los años. Ambos compartieron vestuario en clubes y en la Selección Peruana, y desde entonces se han apoyado en los momentos buenos y malos.

Hasta el momento, ni la 'Foquita' ni Xiomy Kanashiro han confirmado o negado si habrá boda, pero las declaraciones de 'Cucurucho' han reavivado los rumores y las ilusiones de los seguidores del exfutbolista, quien atraviesa una etapa amorosa plena y feliz.

En conclusión, las declaraciones de Roberto Guizasola dejaron abierta la posibilidad de una futura boda entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, aunque sin confirmarlo del todo. El exfutbolista destacó que su amigo atraviesa una etapa amorosa estable y feliz, sin presiones ni apuros por dar el siguiente paso. Mientras tanto, los seguidores de la 'Foquita' siguen atentos a cualquier pista sobre una posible ceremonia.