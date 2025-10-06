Jefferson Farfán sorprende al anunciar compromiso con Xiomy Kanashiro: "Ya me caso pronto"

El exdeportista Jefferson Farfán mantiene una relación amorosa con Xiomy Kanashiro desde hace más de seis meses. Ahora, el popular 'Foquita' ha anunciado que muy pronto se comprometería en matrimonio con la bailarina.

Jefferson Farfán revela que se casará

El podcast 'Enfocados' estrenó su nuevo capítulo donde Jefferson Farfán y Roberto Guizasola entrevistan al exjugador croata Ivan Rakitic. Durante un momento de la conversación, el popular 'Cucurucho' no dudó en bromear con el exdeportista animándolo a compartir una gran noticia que lo llena de felicidad.

"Mi hermano también está enamorado ya, ya se va a casar, ya", dijo Roberto entre risas.

Es así como el ex de Yahaira Plasencia no dudó en responder de manera inmediata sorprendiendo con su noticia a sus seguidores. Jefferson Farfán anunció con mucha emoción que muy pronto pasará a la fila de los casados.

"Yo también ya me caso, pronto ya", expresó Jefferson Farfán entre los aplausos de todos los presentes mostrando una gran emoción.

La noticia de una posible boda entre la 'Foquita' y Xiomy Kanashiro hizo que sus declaraciones se viralizara en todos los medios de TV y digitales. Como se recuerda, el exfutbolista ha tenido varias relaciones amorosa de muchos años, pero nunca reveló sobre un posible matrimonio y se revelaría así lo enamorado que está de la bailarina.

La relación con Xiomy Kanashiro

Desde el 2024 había rumores de una posible relación de Xiomy Kanashiro con Jefferson Farfán tras haber sido ampayados juntos en el norte del país. Después de varios meses de especulaciones, fue el mismo pelotero que anunció su romance por medio de sus redes sociales con una fotografía de la bailarina.

Es así como la joven se mudó a la casa del expelotero y empezaron una vida romántica, donde en sus redes sociales comparten cada momento que pasan juntos. Además, realizaron su primer viaje juntos a los pocos meses de confirmar su relación amorosa.

Incluso, se le vieron a ambos viendo un anillo de promesa y Kanashiro contó que es un compromiso de relación amorosa. Además, contaron que fue el mismo ex deportista quien habló con los padres de su pareja para formalizar su romance.

En conclusión, Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán se encuentran viviendo grandes momentos en su relación amorosa que tienen desde hace menos de un año. Ahora, la 'Foquita' reveló que muy pronto se casaría con la bailarina emocionando a todos sus seguidores en redes sociales.