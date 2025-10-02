Bryan Torres afirma que dejó atrás las infidelidades a Samahara Lobatón: "Estamos viviendo una etapa bonita"

Hace unos días, Samahara Lobatón reveló que está en Estados Unidos y se quedaría por algunas semanas, se cree que sería para dar a luz a su hijo con Bryan Torres. Ahora, el cantante responde de cómo va su relación actualmente con la hija de Melissa Klug.

¿Cómo va su relación con Samahara Lobatón?

Durante una entrevista con el programa 'Ponte en la cola', Bryan Torres decidió responder algunas preguntas tras su concierto, donde le consultaron sobre su relación con Samahara Lobatón. Es así como el cantante señaló que todos sus problemas que tuvieron por infidelidad quedaron atrás para vivir una nueva etapa.

"Las cosas pasadas quedaron atrás, hoy en día estamos viviendo una etapa muy bonita con nuestras hijas. Como ustedes saben, se viene mi hijo varón, le primero. Así que nada, muy contento con mi familia", expresó.

Como se recuerda, el cantante de salsa fue acusado de haber engañado a la hija de Melissa Klug con varias mujeres hace más de seis meses. Después de ello, la influencer decidió perdonarlo y desde entonces, han empezado a llevar terapia juntos.

Bryan Torres niega que su hijo nazca en USA

Samahara Lobatón ha viajado hace unos días a Estados Unidos con sus dos hijas y gestando a su tercer hijo. Se conoce que una mujer embarazada tiene prohibido viajar en avión si tiene más de siete meses, por ello se creyó que daría a luz en Estados Unidos como su madre Melissa Klug.

Ahora, su pareja expresó que si bien se ha quedado por su trabajo, todo estaría bien entre ellos. Además, comenta que Samahara no daría luz en USA y que ella regresaría muy pronto al Perú para continuar con sus proyectos como familia.

"Samahara está de viaje, nos ha sorprendido ¿Tú vas a ir a su encuentro? ¿Va a dar a luz allá?", le preguntó el reportero, y Bryan respondió: "No, no, viene para acá. Los planes es que venga para acá, solo ha ido por las vacaciones y celebrar el cumpleaños de las bebés. Ya viene para acá y seguir con nuestra rutina familiar".

De esta forma, Bryan Torres deja en claro que Samahara Lobatón daría a luz a su primer hijo varón en Perú y muy pronto regresaría de Estados Unidos. Además, señaló que todos sus problemas lo han dejado en el pasado y actualmente, ambos vienen viviendo una etapa muy feliz al lado de sus hij