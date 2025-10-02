Laura Spoya yapeó 500 soles a un número equivocado y recibe indignante respuesta: "Ya me lo gasté"

Laura Spoya confiesa que vivió una amarga experiencia al equivocarse al momento de realizar un Yape. La conductora del pódcast Good Time reveló que yapeó 500 soles por error a una señora, y al escribirle para que le devolviera el dinero encontró una desagradable respuesta, ya que la mujer se negó a hacerlo e incluso la amenazó con exponerla públicamente.

Cierran con 500 soles a Laura Spoya

La ex Miss Perú narró esta mañana que estaba haciendo los pagos de los víveres de su casa a través de la billetera digital. Sin embargo, digitó mal uno de los números y accidentalmente el Yape le llegó a una señora que vive en Chiclayo.

El problema surgió cuando decidió escribirle mediante WhatsApp para pedirle de favor que le devuelva el dinero. Sin embargo, la mujer respondió agresivamente, indicando que ya había hecho uso del mismo para gastos personales. También le dijo que mejor se comunique con el banco, pues no pensaba devolverle nada.

"No es mi culpa que te hayas equivocado. He tenido que comprar medicinas para mi mamá. Ya lo gasté, no tengo por qué devolverte. No es mi error, llama al banco. Si me sigues escribiendo, voy a decir que me estás extorsionando y tú vas a salir perdiendo", narró la conductora muy indignada.

Laura también comentó que no era la primera vez que se confundía de número al enviar dinero por Yape. Sin embargo, esta vez fue diferente, ya que recibió una respuesta poco comprensible y muy distinta a las anteriores ocasiones.

"No es la primera vez que esto me ha sucedido, que me he equivocado con un número. Fue el hecho y cómo respondió: 'Quédate con la plata'", sentenció.

Laura Spoya se lleva bien con Brian Rullan

En declaraciones para el programa 'Amor y Fuego', Laura Spoya confirmó que mantiene una relación muy cercana y amistosa con Brian Rullan pese a su ruptura. La modelo y conductora enfatizó que ambos priorizan la estabilidad emocional de sus hijos y buscan llevar una relación en buenos términos.

"Somos muy amigos, siempre hemos sido muy amigos y yo creo que así es como debe llegar una relación, a buen puerto siempre y tener como la seguridad que al final, lo que tiene que importar es la salud emocional de sus hijos", señaló la ex Miss Perú.

Es así que, el error de Laura Spoya al digitar un número en Yape la dejó sin 500 soles y con una amarga experiencia. La ex Miss Perú contó indignada que la mujer que recibió el dinero se negó a devolverlo, la amenazó y le respondió con total indiferencia.