Abogado de Gustavo Salcedo asegura que Maju Mantilla fue infiel con su exproductor: "Un adulterio"

La polémica que involucra a Maju Mantilla, su esposo Gustavo Salcedo y el productor Christian Rodríguez dio un nuevo giro. El abogado del empresario, Jorge Domingo Petrozzi, aseguró públicamente que la exreina de belleza habría mantenido una relación extramatrimonial con Rodríguez, confirmando lo que hasta hace poco solo eran rumores.

Abogado de Gustavo Salcedo confirma presunta infidelidad de Maju

El escándalo que sacude a la farándula peruana no da tregua. Esta vez, el abogado de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, confirmó públicamente que la exreina de belleza habría tenido un romance con el productor Christian Rodríguez, revelación que marca un antes y un después en esta historia.

En declaraciones para el programa "Día D", el abogado Jorge Domingo Petrozzi aseguró que su cliente fue víctima de una infidelidad. Según explicó, el empresario vivió una fuerte crisis emocional tras descubrir la supuesta relación entre Maju y Rodríguez.

"Mi cliente atravesó un profundo quiebre emocional tras descubrir la relación extramatrimonial", dijo Petrozzi.

El letrado fue directo y no dudó en responsabilizar al exproductor de "Arriba Mi Gente", Christian Rodríguez, por la ruptura familiar. Petrozzi incluso criticó la actitud del productor, asegurando que intenta mostrarse como víctima ante la opinión pública.

"Es el generador de esa situación. Ha participado en la comisión de un adulterio. No es delito, pero sí es causal de divorcio", afirmó. "El señor se victimiza, quizá para quedar bien con su esposa y familia. Quizá debió reconocer y no habríamos llegado a esta situación", agregó.

Las declaraciones del abogado confirmaron lo que durante semanas fue solo un rumor. De acuerdo con su versión, el romance entre Maju Mantilla y Christian Rodríguez habría sido el verdadero motivo del distanciamiento con Gustavo Salcedo. El abogado también aseguró que su cliente sigue afectado, pero está decidido a defender su honor y el de sus hijos.

Gustavo Salcedo ya había hablado del tema

Hace unas semanas, Gustavo Salcedo dio una entrevista a "Magaly TV La Firme". Allí dejó entrever que había descubierto a su esposa en una situación comprometida junto a Rodríguez.

"¿Tú los encontraste en el carro de ella, eso es cierto?", le preguntó Magaly Medina. "Sí, pero no puedo dar detalles al respecto. Tengo un concepto por algo, ¿no?", respondió Salcedo con firmeza.

En conclusión, con las palabras del abogado de Gustavo Salcedo, el caso toma más fuerza y confirma que el matrimonio atravesó un duro quiebre por una presunta infidelidad de Maju Mantilla con su exproductor Christian Rodríguez. El caso ha generado todo tipo de comentarios en redes sociales, donde el público se muestra sorprendido por el desenlace de una pareja que, hasta hace poco, parecía sólida.