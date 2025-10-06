Gustavo Salcedo le habría escrito grave amenaza al exproductor de Maju: "La guerra ni siquiera ha empezado"

El conflicto entre Maju Mantilla, su aún esposo Gustavo Salcedo y el productor Christian Rodríguez continúa generando controversia. En una nueva entrega del programa dominical Día D, la abogada del productor, Gabriela Navarro, presentó material que, según explicó, demostraría que Salcedo habría acosado, seguido y amenazado a su cliente durante varios meses.

Abogada revela graves pruebas contra Gustavo Salcedo

Durante la entrevista, Gabriela Navarro mostró ante cámaras una serie de mensajes que, según afirma, fueron enviados por Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez y a su familia. Estos textos, que ya se encuentran en manos de la Fiscalía, revelarían un tono amenazante y un intento constante de intimidación.

De acuerdo con la abogada, el primer incidente se remonta al 22 de marzo, cuando Rodríguez realizaba ejercicios en el malecón de la Costa Verde. "Ese día, el señor Salcedo le dio un codazo en el ojo izquierdo, dejándolo inconsciente por unos segundos", detalló Navarro. Desde ese momento, el acoso se habría intensificado.

Además, también se conoció que uno de los mensajes más alarmantes que habría recibido la esposa de Rodríguez dice:

"La guerra contigo ni siquiera ha empezado. Cuando estés tú y tu familia llenos de sangre recién te vas a convencer y no voy a parar, pero antes solo me voy a divertir viendo cómo te destruyo". Según el testimonio, este sería solo uno de varios textos amenazantes que el productor y su familia habrían recibido durante meses.

Por otro lado, se reveló que cinco meses después, el exproductor fue nuevamente interceptado por Salcedo, quien lo increpó mientras intentaba subir a un auto.

"El señor se colgó de la puerta del vehículo y solo se retiró cuando vio que lo estaban grabando", relató la abogada. Dicho video ya fue presentado como prueba. Además, otro mensaje presuntamente enviado por Salcedo a la esposa de Rodríguez decía: "Por culpa del maric** que no sale a dar la cara, tú y tu hijo van a sufrir las consecuencias"*.

Defensa de Gustavo Salcedo acusa a productor de adulterio

En el mismo reportaje, el abogado de Gustavo Salcedo también tomó la palabra para justificar las reacciones de su cliente. El letrado sorprendió al público al afirmar que la agresión hacia Christian Rodríguez habría tenido una "razón emocional", vinculada al descubrimiento de una presunta relación sentimental entre el productor y Maju Mantilla.

"El señor Rodríguez es el generador de esta situación. Ha participado en la comisión de un adulterio; no es delito, pero sí una causal de divorcio. Usted me pregunta y yo respondo directamente", declaró el abogado, insinuando que la exreina de belleza habría mantenido un vínculo amoroso extramatrimonial con Rodríguez.

El conflicto entre Gustavo Salcedo y Christian Rodríguez sigue sumando episodios tensos con denuncias formales y acusaciones cruzadas. Mientras la defensa de Rodríguez busca demostrar un patrón de acoso y violencia, la Fiscalía determinará si existen pruebas suficientes para iniciar un proceso judicial.