Exproductor de Maju Mantilla expone amenazas de Gustavo Salcedo: "No voy a parar"

Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, está en el centro de una fuerte controversia tras ser denunciado por el productor Christian Rodríguez, quien lo acusa de haberlo agredido frente a su familia. La defensa de Rodríguez presentó pruebas ante las autoridades, incluyendo mensajes, fotos y otros elementos que respaldan la denuncia.

Christian Rodríguez presenta pruebas contra Gustavo Salcedo

El productor Christian Rodríguez, conocido por su trabajo en el programa Arriba mi gente, ha decidido llevar su denuncia hasta las últimas consecuencias. A través de su abogada, compartió con el dominical Día D un conjunto de evidencias que, según afirma, demostrarían las amenazas y agresiones sufridas por parte de Gustavo Salcedo.

"La guerra contigo ni siquiera ha empezado. Cuando estés tú y tu familia llenos de sangre, recién te vas a convencer... y no voy a parar", es uno de los presuntos mensajes que el empresario habría enviado a Rodríguez.

Además, entre las pruebas entregadas a la justicia se encuentra una fotografía de un arreglo floral que, aparentemente, fue enviado por Salcedo con un mensaje que decía: "Cuídate mucho. Con cariño...". El productor también mostró imágenes de los golpes que habría recibido durante la agresión.

La defensa del exproductor aseguró que este caso debe ser tratado con la mayor rigurosidad, dado que el ataque no solo puso en riesgo la integridad física de Rodríguez, sino también la de su familia.

"Tiene que investigarse como es, como un atentado contra la vida del señor Christian", sostuvo la abogada, quien reafirmó que continuarán con el proceso judicial hasta las últimas instancias.

¡Maju Mantilla sorprendida por la agresión de Salcedo!

Por otro lado hace unos días, en el programa 'Amor y Fuego' conversaron de manera exclusiva con Maju Mantilla y le preguntaron sobre la agresión que cometió el padre de sus hijos, Gustavo Salcedo, a Christian Rodríguez. La modelo expresó que se siente angustiada por todo lo que pasa y rechazo tal acto de violencia.

"Estoy preocupada por todo lo que ha sucedido, estoy sorprendida, estoy angustiada por todo lo que se está viviendo. Yo condeno totalmente la violencia, rechazo por completo la violencia y me da muchísima pena que mi espos... que el padre de mis hijos esté envuelto en esto tan terrible", expresó ante los medios.

Después, el reportero le comenta que hay personas que apoyan al padre de sus hijos y otros que rechazan sus acciones. De esta forma, la exreina de belleza agrega que hay muchas cosas falsas que dicen en redes y nadie merece tal agresión.

"Nadie se merece algo como esto, ninguna persona y en las redes van haber una serie de señalamientos y acusaciones como lo vienen haciendo todo este tiempo. De verdad hay bastante cosas que dicen que son falsas, a mí me agobia mucho lo que está sucediendo", señaló la exconductora de televisión.

En conclusión, la denuncia de Christian Rodríguez contra Gustavo Salcedo continúa su curso legal mientras las autoridades recopilan más pruebas. En tanto, el entorno mediático no deja de seguir de cerca el caso, especialmente por la participación de figuras reconocidas de la televisión peruana.