Abogado de 'Cri Cri' cuestiona celeridad en apelación del caso: "Nunca he visto que el Estado responda tan rápido"

El caso de Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri', continúa generando polémica en los medios y en el ámbito judicial. Esta vez, su abogado Eduardo Medina ofreció detalles sobre la situación legal del primo de Jefferson Farfán y desmintió algunas versiones difundidas por la defensa de la supuesta agraviada.

Abogado aclara situación sobre prisión preventiva

Tras la reciente participación de 'Cri Cri' en El Valor de la Verdad, la parte denunciante aseguró que contaba con pruebas suficientes para sustentar sus imputaciones. Sin embargo, Medina señaló que las inconsistencias en el relato de la supuesta víctima generan dudas sobre la acusación.

"El principal testigo es la víctima, entonces si partimos de esa estructura probatoria, las pruebas del propio Estado arrojan una inconsistencia en el relato de la agraviada que no ha podido reconocer al agresor, es lo que se ha especificado en el caso", explicó el abogado, subrayando que estas inconsistencias podrían influir en la decisión judicial sobre la prisión preventiva.

Medina también se refirió a la rapidez con la que la Fiscalía y el Poder Judicial respondieron a la solicitud de que 'Cri Cri' no participe en la emisión televisiva. Según el abogado, esta celeridad es inusual y no ha recibido ninguna citación oficial hasta el momento.

"El jueves me notificaron de eso y nunca he visto que el Estado responda tan rápido a una solicitud de parte. Normalmente te responde a los 15 días. Me parece muy rara la celeridad porque no solo la Fiscalía se mueve, también el Poder Judicial, y dicen que Cristian no puede declarar. Pero después de eso no me ha llegado alguna carta", detalló Medina.

Abogado de 'Cri Cri' cuestiona seguridad de la otra parte

En "Magaly TV La Firme", el abogado de Cristian Martínez Guadalupe, más conocido como 'Cri Cri' levantó la voz. El letrado Eduardo Medina mostró su sorpresa porque, según él, la otra parte afirma con demasiada seguridad que la apelación será favorable para ellos.

Dudas en el proceso judicial. En conversación con Magaly Medina, el letrado explicó que la apelación ya fue concedida, pero que hasta el momento no existe fecha programada para la audiencia ni tampoco ha recibido alguna notificación oficial. Lo que llamó su atención fue la confianza de la parte acusadora.

"Ya se ha realizado la apelación, no tenemos fecha para audiencia, no me han notificado con nada aún. Lo que sí me parece raro, y lo ratifico en este espacio, es que la otra parte asegura que esta apelación va a estar a su favor. Ellos dicen: 'Estoy seguro de que esto será así'. ¿Cómo pueden estar seguros? Sumamente raro", cuestionó el abogado.

Medina enfatizó que estas declaraciones y movimientos judiciales generan preocupación y llaman la atención sobre la celeridad con la que la parte acusadora se ha mostrado confiada. Mientras tanto, Christian Martínez Guadalupe permanece atento a las decisiones de la justicia, a la espera de que se establezcan fechas y procedimientos formales que determinen el rumbo de su situación legal.