Pamela Franco y Christian Cueva reaparecen más felices que nunca: "Somos mucho ambiente"

Hace unas semanas, se corría el rumor de un posible distanciamiento entre Christian Cueva y Pamela Franco debido a que ya no compartían fotografías o videos juntos. Ahora, la pareja sale a desmentir todo mostrándose más felices que nunca en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Pamela Franco y Cueva juntos otra vez

A través de sus redes sociales, Pamela Franco decidió compartir un video donde se luce muy feliz al lado de Christian Cueva. En la grabación se puede ver cómo ambos se han lucido juntos dentro de un automóvil y cantando una sencillo antiguo acompañado de un mensaje de la cantante.

"Somos mucho ambiente amor Christian Cueva", expresó la artista de cumbia en sus redes sociales.

En otra publicación en sus historias, se puede ver a la artista y al 'Aladino' en las orillas de la playa, ambos luciendo de blanco y luciendo se muy enamorados. Además, se animaron a realizar un corazón en la arena y se tomaron varias fotos besándose y abrazándose.

"Nuestros momentos son únicos, te amo mi vida. Hasta el fin del mundo" escribió la cantante acompañado de corazones.

Sobre su relación

La relación sentimental de Christian Cueva y Pamela Franco inicio hace aproximadamente un año, después de varios rumores del futbolista acompañando a la cantes en varias de sus presentaciones. Aunque luego, sorprendieron con una foto juntos en sus redes sociales.

Incluso, la pareja se animó a sacar tres canciones juntos y el pelotero estuvo como invitado especial en varios de sus conciertos causando un gran alboroto entre sus seguidores. Sin duda, fueron momentos más sonados y dónde facturaron más como artistas.

Después, el 'Aladino' paso de Cienciano al Club de Emelec en Ecuador desde hace varios meses. Fue entonces cuando la pareja tuvo que enfrentar el distanciamiento en su relación amorosa y aseguraron que su amor continuaría.

Es así como empezaron los rumores de separación entre la cantante de cumbia y el futbolista, ya que no publican fotos o videos juntos como al inicio de su relación amorosa. Aunque, Franco señaló que todo estaba bien entre ellos y solo están ocupados por sus trabajos.

De esta manera, la pareja quiso dejar todas las especulaciones atrás y como Christian Cueva se encuentra en Perú, decidieron irse rumbo a la playa vestidos de blanco. Pamela Franco compartió un vídeo de ambos cantando juntos y después, anunciando más su amor escribiendo un corazón en la arena.