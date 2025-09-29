La polémica en torno a Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, sigue creciendo. El programa "América Hoy" difundió un nuevo video que muestra el momento exacto en que el empresario habría atacado al exproductor de televisión Christian Rodríguez.

Exponen video de agresión de Gustavo a exproductor

La polémica por la agresión a Christian Rodríguez, exproductor de "Arriba mi gente", no se detiene. El programa "América Hoy" difundió un impactante video, de las cámaras de seguridad de un restaurante del frente, que revela cómo Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, lo atacó sin piedad en plena vía pública, a la vista de su familia.

En las imágenes se observa a la camioneta gris de Salcedo chocar la parte trasera del auto de Rodríguez. Luego, el empresario baja del vehículo, derriba al productor y lo patea en el suelo, mientras la esposa de Christian intenta desesperadamente detener la agresión.

"Queremos demostrar que he sido agredido físicamente. (¿Quién te ha agredido?) He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo", declaró Christian ante la policía, dejando claro que identificó de inmediato a su atacante.

@ameg_pe 29.09.25 | Gustavo Salcedo: Difunden video inédito de la agresión al exproductor de Maju Mantilla. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

Así empezó todo. Según el parte policial, el hecho ocurrió cuando Christian Rodríguez salía de una reunión en un estudio de abogados de San Isidro junto a su esposa e hijo. El encuentro terminó en segundos de caos cuando una camioneta apareció a toda velocidad y lo embistió sin aviso.

"Tuve una reunión con el abogado, he salido. Mi hijo entró en la parte de atrás. Mi esposa adelante, ya nos íbamos cuando vi que de ahí al fondo vino una camioneta gris a toda velocidad y ha chocado mi carro. El carro me ha chocado, ha bajado, ha dado la vuelta", relató el productor.

Tras el choque, Salcedo descendió de su vehículo y, sin mediar palabra, lo atacó con golpes de puño y patadas, provocándole una herida en la cabeza. La escena ocurrió frente al pequeño hijo de Christian, quien se encontraba dentro del auto, hecho que ha generado indignación en redes sociales.

El silencio de Gustavo Salcedo

Mientras las imágenes del ataque se vuelven virales, Gustavo Salcedo no ha dado su versión. El equipo de "América Hoy" intentó comunicarse con él para recoger su testimonio, pero hasta el momento prefiere guardar silencio.

En paralelo, el video difundido por el programa muestra a Christian Rodríguez levantándose con dificultad. Además, se ve que una persona le ayuda recogiendo sus pertenencias del suelo y el exproductor de "Arriba Mi Gente" termina regresando a su vehículo visiblemente afectado.

El ataque no solo dejó a Christian con la cabeza aparentemente rota, sino que también impactó emocionalmente a su hijo, quien presenció toda la violencia. Testigos quedaron conmocionados, mientras en redes sociales los usuarios piden justicia y sanciones ejemplares.

En conclusión, este nuevo material confirma la brutalidad del hecho y refuerza la denuncia que Christian Rodríguez ya presentó contra Gustavo Salcedo. La agresión, ocurrida a plena luz del día en San Isidro, mantiene a la opinión pública pendiente de las acciones legales que tomará la Fiscalía. Mientras tanto, el silencio de Salcedo solo aumenta la presión para que responda por el violento episodio.