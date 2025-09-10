Greissy Ortega enfrenta a Ítalo Villaseca y muestra pruebas: "Irás preso por falsificación de documentos"

El pleito entre Greissy Ortega y su exesposo Ítalo Villaseca volvió a encenderse con fuerza. Esta vez, la colombiana aseguró que su expareja habría presentado documentos falsos para dejarla mal parada y lanzó una advertencia legal que sorprendió a todos.

Greissy Ortega arremete contra Ítalo Villaseca

Greissy Ortega salió con todo luego de que su exesposo Ítalo Villaseca mostrara supuestos documentos médicos que la acusarían de haber interrumpido un embarazo de 32 semanas. La hermana de Milena Zárate aseguró que esos papeles son falsificados y que llegara a las últimas instancias para que el padre de sus hijos vaya preso.

"Tú vas a llegar preso por esta falsificación de documentos porque yo voy a llegar hasta las últimas instancias. La muerte de mi hija no va a quedar impune porque esto va a ser penado", declaró muy indignada en "Magaly TV La Firme".

El último domingo, Ítalo apareció en el programa "Día D". La expareja de la colombiana mostró supuestos documentos médicos que, según él, probarían que Greissy interrumpió su embarazo de 32 semanas.

"No soy un monstruo, no soy un asesino, como ella me difama a mí. Yo tengo las pruebas que ella abortó, se hizo un aborto a mis espaldas", aseguró.

En los papeles se detallaba que el procedimiento se realizó con un feticida, lo que generó aún más polémica. Lejos de quedarse callada, la hermana de Milena Zárate respondió con fuerza y dijo que esos documentos no tienen validez. Además, explicó que un aborto a los siete meses y medio no es posible.

"Hay que hacer bien las cosas. Si quieres hacer una maldad, hay que hacerla bien. En un papel dice noviembre 8 y en otro noviembre 9, pero mi hija murió el 15 de noviembre. Los cálculos le quedaron erróneos", sostuvo. "No puedo aplicarme un feticida porque mi hija ya no era un feto, era una bebé, una bebé grande", aclaró.

Las pruebas de Greissy

Greissy mostró también mensajes con la actual pareja de Ítalo, a quien acusó de ser cómplice de la tragedia. Las fechas del reclamo y del documento que mostró Ítalo no cuadran.

"Acá te dejo un recuerdo del 19 de noviembre, 4 días después que mató a mi bebé por tu culpa. Espero que nunca te haga lo mismo", escribió en una conversación. La joven le respondió: "Lamento que hayas perdido a tu bebé. No se lo deseo a nadie, pero que haya pasado o no haya pasado entre tú e Ítalo no es culpa mía".

Para demostrar su versión, Greissy comparó el papel mostrado por Ítalo con los documentos de su último embarazo. Según ella, las diferencias eran evidentes. Además, exigió que Villaseca le entregue la tenencia de sus hijos y el divorcio.

"Esto sí es un papel de clínica, hay sellitos y está mi firma. (En el otro documento) no hay nada, no dice nada. (En mi documento) sí le pone mi apellido primero, en el otro no. (El mío) dice que mi hija murió el 15 de noviembre, (en el de Ítalo) dice 9 de noviembre. Me voy a defender. No me mandes nada. Dame la tenencia de mis hijos y ahí muere, el divorcio también de pasadita", aseguró Greissy.

En conclusión, el enfrentamiento entre Greissy Ortega e Ítalo Villaseca parece no tener fin. Mientras él insiste en que tiene pruebas, ella asegura que se trata de documentos falsificados y promete llegar "hasta las últimas instancias". En medio de esta guerra mediática y legal, los más afectados siguen siendo sus hijos, atrapados en un conflicto que cada día suma un nuevo capítulo.