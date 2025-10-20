Gustavo Salcedo pide perdón a Maju Mantilla tras escándalo con su exproductor: "La idea jamás fue hacer daño"

El empresario Gustavo Salcedo reapareció tras semanas de silencio luego de acusar a su esposa, Maju Mantilla, de infidelidad con el exproductor de Latina, Christian Rodríguez. En Amor y Fuego, ofreció disculpas públicas a ambos y aseguró que sus declaraciones se malinterpretaron y no quiso causar daño.

Gustavo Salcedo se disculpa con Maju Mantilla y aclara su versión

Durante la conversación con el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Salcedo reconoció que la polémica se salió de control tras la difusión de audios donde narraba supuestas pruebas de infidelidad. El empresario lamentó que sus palabras hayan afectado la imagen de Maju Mantilla y admitió sentirse responsable por las consecuencias mediáticas.

"Se la ha denigrado de muchas formas, más que nada en redes sociales y gente que hace muchos comentarios, lo cual evidentemente no me hace gracia", expresó con tono reflexivo. "La idea jamás fue esa, hacer el daño que se ha generado, pero bueno, tengo que asumir mi responsabilidad por eso", agregó.

El exdeportista también descartó estar enfrentado con la conductora de televisión o tener disputas legales con ella. Según explicó, el proceso que afronta no involucra directamente a Maju y ambos mantienen una buena comunicación por el bienestar de sus hijos.

"No estoy en una guerra con Maju, como aparentemente sale en la televisión y en las redes sociales, ha habido un problema legal, pero no es con ella", aclaró.

Además, aseguró que siempre priorizará la estabilidad de sus pequeños: "Tenemos una tenencia compartida, lo mejor para mí es que mis hijos estén con su mamá, que estén con su papá. Aquí el problema ha sido el escándalo y yo siempre creo que voy a tener una buena relación con Maju".

Salcedo niega tener problemas mentales y reconoce su error

En otro momento, Gustavo Salcedo se refirió a los rumores sobre un supuesto desequilibrio mental que habría motivado su comportamiento impulsivo. Negó categóricamente estas versiones y sostuvo que sus reacciones fueron producto de un momento difícil.

"Yo no tengo ningún problema psiquiátrico ni psicológico, simplemente uno puede tener reacciones en una situación difícil, que muchas veces no sabes cómo la vas a manejar hasta que llega", comentó. "Me parece exagerado contra mí que digan que soy un agresor, que soy un degenerado, un peligro, que Maju o mis hijos puedan correr peligro, hasta psicópata me han dicho", añadió visiblemente incómodo.

Finalmente, el empresario reconoció que actuó mal al confrontar a Christian Rodríguez y que está asumiendo las consecuencias de sus actos.

"Soy una persona de carne y hueso como cualquiera, que puede cometer errores, que los asumí y que sale a dar la cara cuando sé que he hecho algo malo", afirmó.

Con estas declaraciones, Gustavo Salcedo busca cerrar uno de los capítulos más mediáticos de su vida personal y limpiar su imagen pública tras semanas de críticas y especulaciones. Su mensaje de disculpas a Maju Mantilla y Christian Rodríguez marca un intento de reconciliación con la opinión pública, mientras recalca que su prioridad sigue siendo su familia y la tranquilidad de sus hijos.