Gustavo Salcedo habría lanzado amenaza a Maju Mantilla: "Firmas o te pongo de patitas en la calle"

En la última edición de "Magaly TV La Firme", se reveló un nuevo audio donde Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, habría lanzado una grave amenaza contra la ex Miss Mundo Perú. Según el material difundido por la 'Urraca', el deportista habría presionado a Maju para que firme un acuerdo de conciliación bajo sus condiciones, o de lo contrario la echaría del hogar familiar.

Gustavo habría amenazado a Maju para conciliar

Un nuevo audio revelado por "Magaly TV La Firme" ha causado revuelo. En él, Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, habría lanzado una fuerte amenaza a la ex Miss Mundo Perú durante su proceso de conciliación. Las palabras del exdeportista han generado indignación entre los televidentes.

El audio corresponde a una conversación que habría ocurrido meses atrás, donde Gustavo le habla directamente a Maju sobre el proceso de conciliación. La entrevista que le dio a Magaly Medina fue el pasado 9 de septiembre, y el material fue presentado en exclusiva durante la última emisión del programa.

"La invito a conciliar el 12 de marzo, le enseño gran parte de las pruebas. Acá o firmas o te pongo de patitas en la calle por adulterio e infidelidad, mejor concilia", se le oye decir.

Según el programa, Gustavo habría intentado presionar a Maju para que firme los papeles bajo sus condiciones, dejándola prácticamente sin opciones. El audio demuestra que el exatleta buscaba tener el control total de la situación, incluso de los bienes que compartían.

Gustavo contó su versión

Gustavo explicó cómo terminó la conciliación con la madre de sus hijos. El empresario detalló qué cosas habrían acordado quedarse cada uno.

"El final de la conciliación es que yo básicamente me quede en la casa, con los chicos y ella en otro sitio bajo regímenes de visita. Todas las inversiones, en el norte, etc., yo me las quedo", afirmó sin dudar.

Además, contó que Maju debía abandonar el departamento el 10 de julio, algo que no se cumplió. Sus declaraciones dejaron en claro que buscaba quedarse con la casa y con los hijos, mientras Maju debía marcharse.

"En la conciliación quedamos en que aún vivamos 3 meses hasta el 10 de julio para que me deje, entonces en esos 3 meses ella que estaba con un pie afuera, evidentemente se portó en la línea de la moral porque no era amor al chancho, sino al chicharrón", dijo con tono burlón.

¿Podía realmente desalojarla?

La pregunta que muchos se hicieron fue si Gustavo tenía el poder de sacar a Maju de su casa. Según se sabe, ambos comparten propiedades e inversiones a nombre de los dos, por lo que un desalojo no sería tan fácil como él lo plantea.

En el mismo audio, Gustavo se justifica diciendo: "Más que nada era como si quisiera arreglar las cosas, para quedarse en la casa también con los hijos y sabía que si yo no estaba contento, simplemente la saco de la casa".

En conclusión, el nuevo audio difundido por "Magaly TV La Firme" muestra aparentemente a un Gustavo Salcedo decidido a imponer sus condiciones frente a Maju Mantilla. Las frases "Firmas o te agarro de patitas en la calle" y "me quedo con la casa y los chicos" han causado rechazo entre el público.