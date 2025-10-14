Gustavo Salcedo revela que Maju habría llorado en TV porque la ampayó un día antes: "La descubrí"

¡El escándalo no se detiene! La periodista Magaly Medina sorprendió al público al revelar un nuevo audio de Gustavo Salcedo, aún esposo de Maju Mantilla, donde él cuenta detalles del momento en que habría descubierto una supuesta deslealtad por parte de la ex reina de belleza con el productor Christian Rodríguez.

Magaly Medina revela nuevo audio de Gustavo Salcedo

Según lo que se escucha en el nuevo audio difundio en "Magaly TV La Firme", Gustavo asegura que todo ocurrió un día antes del cumpleaños de Maju, y que al encararla tras descubrir la supuesta infidelidad, ella reaccionó nerviosa y le pidió separarse. El empresario relató los hechos con detalle, asegurando que ese momento marcó un antes y un después en su relación con la ex reina de belleza.

"Yo descubro a Maju el 9 de julio del 2023, el día antes de su cumpleaños, entonces cuando yo la descubro, Maju se pone toda nerviosa y me dice que se quiere separar", se le escucha decir al empresario.

En el mismo audio, Salcedo menciona que ese fuerte momento habría afectado emocionalmente a Maju. Reveló que la modelo apareció al día siguiente llorando en televisión, justo durante la emisión de su programa.

"Ella sale llorando el día de su cumpleaños en el canal, porque yo el día anterior la había ampayado", agregó, dejando entrever que la situación ya venía cargada de tensión en su matrimonio.

El material fue difundido en el programa "Magaly TV La Firme", donde la conductora aclaró que este sería el último audio que recibió de parte de Salcedo sobre el tema. La periodista sostuvo que el audio forma parte de un conjunto de pruebas con video que respaldan las declaraciones del empresario.

"Eso es lo que nos contó. Además, tiene imágenes que avalan lo que está diciendo, no es inteligencia artificial", comentó Magaly, desmintiendo cualquier rumor de manipulación.

Magaly responde al comunicado de Maju

Luego de que Maju Mantilla publicara un extenso comunicado en el que expresaba su rechazo a la exposición mediática de su vida privada, Magaly no se quedó callada. Le recordó que quien inició todo fue su propio esposo.

"Que le reclamen al marido, que fue quien nos puso en bandeja de plata toda la información y quien contó con detalles fue él", señaló la 'Urraca' con tono firme, dejando claro que la prensa solo difundió lo que Gustavo decidió revelar.

Además, la conductora opinó que, tras aquel descubrimiento, lo más justo habría sido que la pareja se separara definitivamente. Magaly también resaltó que la situación entre Maju y Gustavo se tornó insostenible, considerando que la separación era inevitable.

"Ellos debieron separarse en ese instante, hubiera sido lo más salomónico", expresó Medina, haciendo referencia a que mantener una relación rota solo agrava la polémica.

Una relación llena de polémicas

Este nuevo audio ha vuelto a poner en el ojo de la tormenta a la pareja, que lleva meses enfrentando acusaciones, declaraciones cruzadas y posibles acciones legales. Mientras Gustavo continuaba entregando audios y detalles de su vida con la ex Miss Mundo, Maju Mantilla insistió en que no permitirá más ataques contra su imagen ni contra su familia.

La conductora ha recalcado que su prioridad son sus hijos y que apelará a todos los mecanismos legales para defender su integridad. Sin embargo, cada nueva revelación del empresario seguía avivando la controversia y dejando en duda si algún día ambos lograrán cerrar este capítulo.

En conclusión, el conflicto entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue generando titulares y opiniones divididas. Mientras Magaly Medina continúa difundiendo nuevo material que complica aún más la situación, ambos protagonistas mantienen posturas opuestas ante la exposición mediática. Por ahora, la historia parece lejos de terminar, y el público sigue atento a lo que harán la ex Miss Mundo y su aún esposo.