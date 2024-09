¡Indignada! Génesis Tapia confiesa que Kike Márquez ha intentado reconquistarla con lujoso regalo

¡Qué fuerte! Kike Márquez, esposo de Génesis Tapia, fue visto comprando una lujosa camioneta blanca, con la esperanza de conseguir el perdón de la madre de sus hijos tras haberle sido infiel. Sin embargo, lejos de impresionarse, Génesis dejó claro que este costoso regalo no cambiará nada en su relación.

Kike Márquez, esposo de Génesis Tapia, fue captado comprando una lujosa camioneta, supuestamente como parte de su intento por recuperar el amor de la madre de sus hijos, luego de haberle sido infiel. Sin embargo, lejos de impresionarse, Génesis dejó claro que sus prioridades están en otro lado.

En el programa "Amor y Fuego", se mostraron imágenes de Kike Márquez en una tienda de autos comprando una camioneta de alta gama. Muchos especulan que este gesto fue un intento por enmendar los errores que cometió en su matrimonio, luego de que se hiciera público un ampay donde Kike fue captado entrando a un hotel con otra mujer.

Pero, cuando Génesis fue consultada sobre este lujoso detalle, no tuvo reparos en desestimar el gesto de su aún esposo.

"¿Crees que un carro me va a sorprender? He trabajado toda mi vida. Estoy en un estudio jurídico desde el 2021 y, en el 2016, volví a la política", afirmó la abogada y empresaria, dejando en claro que un regalo no solucionará los problemas de infidelidad.