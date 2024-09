Génesis Tapia aclara por qué su expareja Kike Márquez estuvo con ella en la clínica: "Era el único"

La infidelidad de del esposo de Génesis Tapia, Kike Márquez, ha causado revuelo en las redes sociales, ya que la exchica reality se encuentra internada en una clínica a fin de proteger su embarazo tras esta delicada situación. Ante ello, Márquez fue visto en el centro médico, lo cual ocasionó especulaciones al respecto sobre una posible reconciliación.

Ante ello, la abogada Génesis Tapia se comunicó con 'América Hoy' para aclarar este polémico tema. Conoce más detalles en la siguiente nota.

La abogada y exchica reality, Génesis Tapia, volvió a comunicarse con América Hoy para ofrecer más detalles sobre su estado de salud. Cabe recordar que Tapia está atravesando un embarazo de alto riesgo y ha enfrentado complicaciones luego de que se hiciera pública la infidelidad de su esposo, Kike Márquez.

Ante ello, su expareja fue vista en la clínica donde Génesis está internada, lo cual ha causado especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, la exchica reality decidió aclarar este tema comunicándose con el programa magazine.

"Estoy mucho mejor, pero sí quiero aclarar una cosas que he visto en algunos programas y me parecen importantes. Se está diciendo que han visto a Kike en la clínica y se está diciendo de cómo yo puedo estar con una persona que me maltrató psicológicamente", comenzó señalando.