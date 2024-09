Priscila Mateo revela sus planes tras renunciar a 'Magaly TV': "Jamás dejaría mis sueños por alguien"

La renuncia de Priscila Mateo al programa 'Magaly Tv, la firme' ha generado mucho revuelo ya que la conductora aseguró que la reportera se fue por la presión que le generaba su relación con Julián Zucchio. Sin embargo, Mateo ha desmentido esta versión asegurando que tenía planeado su renuncia desde hace mucho tiempo ya que tiene planes al futuro.

En un extenso comunicado, Priscila comentó que había cumplido su ciclo en 'Magaly Tv, la firme' ya que está trabajando en el programa hace dos años y medio, por lo que ahora quiere enfocarse en sus proyectos personales y seguir adelante como emprendedora.

"Estar en el programa ya no era mi sueño, mi sueño es estudiar una maestría fuera, e irme por el lado empresarial donde tendré una línea de carrera o emprender y ser mi propio jefe. Ya aquí había llegado a mi límite como profesional, yo no me veo como productora, como se lo comenté en varias oportunidades a mis jefes.", escribió en su cuenta de Instagram.