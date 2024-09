Priscila Mateo desmiente a Magaly tras su renuncia: "Mi vida no gira entorno a alguien"

El día de ayer se supo a través del programa de Magaly TV la firme que la trabajadora Priscila Mateo decidió renunciar al programa de la popular 'Urraca' debido a que está expuesta a continuas críticas desde que empezó una relación con el argentino Julián Zucchi y qué dicho sea de paso ha sido duramente criticado por Magaly Medina.

La comunicadora compartió un extenso mensaje mediante sus redes sociales dónde rechaza a ver renunciado por el productor argentino y revela el ambiente laboral en el que venía trabajando.

Al parecer la continua presión mediática que ha recibido Priscila Mateo desde hace ya algunos meses desde que se involucró sentimentalmente con Julián Zucchi ha sobrepasado todos sus límites por lo que decidió no quedarse con los brazos cruzados y priorizar su tranquilidad por sobre todas las cosas.

Es por ello que el día de ayer en el programa de Magaly TV la firme la conductora dio a conocer que lamentablemente su ex reportera decidió dar un paso al costado asegurando que es motivo de burlas en el programa Y al parecer tampoco estaría de acuerdo con todas las críticas que la popular 'Urraca' vertía sobre su relación.

"Yo no renuncio por alguien y me da pena que se hable así y subestimen mi capacidad para tomar una decisión sana", hijo inicialmente Mateo explicando las razones que la llevaron a no seguir en el equipo de Magaly Medina.

Comunicadora reveló que su renuncia no era novedad ya que hace dos meses ya lo había realizado de manera formal porque considera que debe probar nuevas oportunidades en especial en el rubro empresarial en el que se desea desenvolver.

Comunicado de Priscila Mateo

Sin embargo, al cabo de dos semanas decidió no retirarse del programa a causa de que no encontraba una persona que pueda ocupar su puesto y a pedido de su productor decidió quedarse una temporada más siendo consciente que en cualquier momento nuevamente se retiraría de forma definitiva del programa.

Actualmente se ha dicho que su renuncia ha sido a causa de Julián Zucchi debido a las fuertes críticas que constantemente recibe por Magaly Medina pese a ello la comunicadora ha rechazado esta versión ya que está pensando en ella al haber tomado la decisión de no seguir en Magaly TV la firme.

Por otro lado, aseguró que cuando ingresó al programa fue muy difícil entrar al mismo ritmo que los demás ya que algunos consideraban que era una persona demasiado dócil para hacer notas que normalmente están acostumbradas a chancar algún personaje de la farándula.

"Siempre tuve un conflicto interno de no saber si estaba haciendo bien o no en trabajar en un programa de espectáculos de esa índole" , agregó Priscila.

Además aseguró que a pesar de no estar de acuerdo con todo el contenido que se sacaba a la luz en el programa trataba de hacer informes que iban acorde a sus valores y eso lo hacía sentir realmente viva haciendo lo que más le gusta.

Por otro lado, seguro que desde que entro al programa de Magaly Medina su objetivo fue solo quedarse máximo dos años porque considera que el mundo de la comunicación es bastante amplio en donde puede seguir buscando experiencias que le sigan nutriendo como profesional.

Sin embargo, este sueño se vio truncado desde qué se involucró con el argentino Julián Zucchi siendo blanco de críticas en el programa de su propia jefa quién fue la principal detractora de su relación pero por respeto decidió no comentar nada sobre su vida sentimental y apechugar los comentarios que recibía constantemente.

"Luego de la situación mediática que está de más repetir me quedé y afronté, me callé y seguí trabajando. No renuncié pese a que mis compañeros no se han portado bien conmigo, el cima laboral se puso tensa, aguantar comentarios bromas que una está bien pero todos los días a cada rato pese a que puse límites la respuesta era 'tienes que tener correa'", agregó Mateo.