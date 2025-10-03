Streamer Neutro fue intervenido y esposado por la policía durante transmisión en República Dominicana

El streamer peruano Arturo Fernández, conocido en redes sociales como Neutro, vivió un episodio inesperado mientras realizaba una transmisión en vivo por la plataforma Kick. El creador de contenido, cercano a Mayra Goñi, fue intervenido por la policía de República Dominicana en medio de un confuso incidente que dejó sorprendidos a sus seguidores.

La intervención policial quedó registrada en vivo

Las imágenes de la transmisión, que rápidamente se viralizaron en distintas plataformas digitales, muestran el instante en que dos agentes obligaron a Neutro a bajar del vehículo que conducía. Al inicio, el streamer intentó resistirse y reclamó por la forma en la que era tratado, pero los efectivos finalmente lo redujeron y lo esposaron frente a todos los espectadores conectados.

El peruano expresó su incomodidad en todo momento y lanzó frases que reflejaban su molestia: "¿Me quiere mandar preso a mí? Suélteme, déjame ir, no me estés agarrando así", se le escucha decir mientras forcejeaba con uno de los uniformados.

En ese instante, un segundo policía intervino para reforzar la acción, lo que llevó a Neutro a acceder a salir del automóvil. Aún alterado, trató de calmarse y dijo:

"Ya suéltame que voy a bajar". Sin embargo, continuó mostrando su malestar y lanzó un comentario que desató debate entre los espectadores: "Estás grabando, ¿no? Enfoca todo... ni en mi país".

La tensión aumentó en pocos segundos, generando un momento incómodo que no pasó desapercibido para los usuarios de redes sociales.

Críticas y burlas en redes sociales

El video del incidente se propagó de inmediato y generó un sinfín de reacciones. Muchos usuarios comentaron con humor lo ocurrido, mientras otros aprovecharon para criticar la actitud del streamer y remarcar la importancia de respetar la autoridad fuera del país.

"Este piensa que es igual que Perú", comentó un internauta, mientras otro ironizó: "Esos policías faltan acá en Perú". También hubo bromas como: "Lo agarraron de Neutro otra vez". En contraste, otros usuarios recalcaron la necesidad de cumplir con las normas en el extranjero: "No se pasa la ley, se respeta", escribió un usuario. Otro advirtió: "Nunca forcejé con la autoridad de otro país, jamás". Y alguien más agregó: "En otros países la policía no es corrupta".

Aunque en un inicio se especuló con que Neutro había sido llevado a una comisaría, la intervención no pasó a mayores gracias a la aparición de un streamer dominicano conocido como 'El Sensei', quien intercedió en la situación. Según versiones de las autoridades lo habrían detenido porque conducía a exceso de velocidad y por sus respuestas consideradas arrogantes.

El episodio, transmitido en vivo y luego replicado en redes sociales, se convirtió en uno de los momentos más polémicos de la carrera del streamer peruano. Más allá de las bromas y críticas, el hecho dejó en claro la importancia de mantener la calma y respetar las normas en otros países, especialmente cuando se está expuesto ante miles de espectadores en tiempo real.