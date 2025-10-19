Pamela López decide borrar todo rastro de Christian Cueva tras vender departamento: "No se tatúen"

Pamela López sigue firme en su decisión de cerrar por completo el capítulo con Christian Cueva. Luego de acusarlo públicamente de haber vendido el departamento que ambos compraron cuando eran pareja, la empresaria trujillana decidió borrar cualquier vínculo con el futbolista, incluso un tatuaje que tenía en honor a su antigua familia.

¿Pamela López se borró tatuaje de Cueva?

Pamela López vuelve a estar en el ojo de la farándula. Luego de criticar duramente a Christian Cueva por haber vendido el departamento que ambos compraron cuando eran pareja, la trujillana sorprendió al revelar que decidió eliminar por completo cualquier vínculo con el futbolista, incluso uno muy especial: un tatuaje familiar, en el que estaba incluido el 'Aladino'.

Durante su participación en el programa "El Reventonazo de la Chola", Pamela contó que está en pleno proceso de borrar el tatuaje. Resaltó que el tratamiento es doloroso y complicado.

"No es un nuevo tattoo, es el que me estoy sacando. Por favor, no se tatúen, duele mucho retirárselo", confesó entre risas, dejando claro que no quiere nada que le recuerde a su exesposo.

La empresaria explicó que el tatuaje muestra a una persona que fue importante en su vida, pero que eso ya cambió con el paso del tiempo. Esta decisión llega en medio del nuevo enfrentamiento entre ambos, luego de que Pamela acusara a Christian Cueva de vender el departamento que habían adquirido juntos y que, según contó, estaba destinado a su hija.

"No decía su nombre, básicamente estaban los que antes consideraba mi familia, pero ya un integrante no forma parte de ella", aseguró, dejando en claro que Cueva ya no tiene lugar en su historia personal.

Pamela teme por futuras actitudes de Cueva

En sus recientes declaraciones, Pamela López no ocultó su molestia por las acciones del futbolista. Explicó que, hace un año, hubo un intento de vender la propiedad familiar, pero las negociaciones no llegaron a concretarse.

"El año pasado lo quisieron comprar por 160 mil dólares, pero él pedía 180 mil. Él adquirió todas las propiedades a su nombre, porque no fui ninguna interesada", señaló indignada en "Magaly TV La Firme".

Aseguró que teme que él pueda dejar sin nada a sus hijos. Pamela expresó su preocupación por el futuro de los menores y pidió justicia para proteger sus derechos.

"Yo tengo miedo que pueda reaccionar de la misma forma, mañana más tarde venda mis cosas. Lo creo capaz de todo. Si ha sido capaz de negarle alimento a mis hijos por casi un año, considero que pueda dejarnos en el aire", añadió.

En conclusión, Pamela López parece haber tomado la decisión definitiva de dejar atrás su pasado con Christian Cueva. Entre críticas, confesiones y un tatuaje que desaparece poco a poco, la empresaria demuestra que está lista para cerrar ese capítulo de su vida y comenzar desde cero, sin rastros del hombre con el que alguna vez compartió una historia de amor.