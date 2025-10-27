Asmir Young puso una denuncia contra su expareja Jorge Gallardo por agresión física: "No es la primera vez"

La joven Asmir Young, es una exintegrante de Son Tentación, que avanza su carrera musical en el género urbano. Aunque siempre resalta por sus nuevos lanzamientos, ahora está en vuelta en un caso de agresión física de parte de su expareja Jorge Gallardo.

Asmir Young pone denuncia contra su expareja

Según reveló en el documento oficial de la denuncia que puso la cantante urbana en la comisaría de Miraflores el pasado sábado 25 de octubre, su pareja en aquel momento la agredió físicamente luego de haberle increpado por algunos mensajes que encontró en el celular de él.

"Se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con su conviviente, misma que agarró el celular de su conviviente y leyó un mensaje de Instagram, por lo que le increpó quién era la chica que se gileaba", se menciona en el parte policial.

Luego, se relata a detalle cómo fue la agresión de Jorge Gallardo hacia Asmir Young, quien decidió salir del hogar cuando el hombre rompió su guitarra. Aunque la retuvo contra su voluntad a la fuerza, la joven pudo liberarse para pedir ayuda de sus vecinos.

"Reaccionando este con un empujón para luego romperle su guitarra, asustada, quiso salir del departamento, pero el señor Jorge Gallardo Malasquez la tiró al piso, reteniéndola, pudiendo liberarse y bajar al 1.er piso, donde se encontraban sus vecinos, quienes la apoyaron llamando al Serenazgo", se agregó en el documento.

Revelan que no es la primera vez que la agredió

Ante esta reciente denuncia, la abuela de la exintegrante de Son Tentación llegó para brindarle su apoyo ya que fue informada de los sucedido por el representante de Asmir. Es así como su nieta le contó todo lo que ha estado pasando en los últimos meses a manos de su agresor.

"La Policía ha llegado porque el tipo le estaba dando duro, es más, tiene hematomas en el brazo, en la pierna, no puede caminar bien porque está cojeando. Le ha dado en partes que no se noten, sabe darle, prácticamente la ha querido matar. No es la primera vez, es la segunda vez que le pega y mi nieta ha estado callando, pero ya tiene dos denuncias", expresó.

De esta forma, Asmir Young se presentó en la comisaría de Miraflores para poner una denuncia contra Jorge Gallardo por agresión física y sería la segunda vez que sucede. Hasta el momento, la joven cantante de música urbana no ha querido declarar o dar alguna información, pero viene recibiendo el apoyo de sus seguidores.