Onelia Molina recibió el Año Nuevo 2026 con sentido mensaje: "Dejó un 2025 que me golpeó fuerte"

Mario Irivarren y Onelia Molina recibieron el 2026 en Miami, reflexionando sobre un 2025 lleno de retos. Durante la celebración, la modelo compartió con sus seguidores un emotivo mensaje de esperanza y renovación.

Onelia Molina comparte mensaje reflexivo por Año Nuevo

A través de sus redes sociales, Onelia Molina mostró diferentes fotografías de su celebración junto a Mario Irivarren y sus amistades. La modelo acompañó las imágenes con un mensaje que reflejó la complejidad del año que dejaba atrás, marcado por la ruptura temporal con Mario y la pérdida de su perrita 'Nieve'.

"Dejo un 2025 que me golpeó fuerte. Hoy suelto, agradezco y confío. De todo corazón les deseo un 2026 lleno de cosas lindas, de sonrisas, de amor, de paz y, sobre todo, de unión", escribió Molina, dejando ver un balance de los momentos difíciles que enfrentó, como su ruptura con Mario y la pérdida de su perrita 'Nieve'.

La publicación rápidamente se viralizó y acumuló miles de 'me gusta'. Entre los comentarios se destacaron los de figuras como Daniela Arroyo, el tiktoker Josi Martínez y Luciana Fuster, quienes expresaron mensajes de cariño y buenos deseos:

"Tan bonita", "Te adoro", "Te amo mi beba feliz año", "Feliz 2026 bonita, no cambies" y "Que este 2026 sea de mucho éxito".

Un año complicado y la necesidad de desconectarse

Hace unos días durante una entrevista con 'América Espectáculos', Mario Irivarren calificó los últimos meses como uno de los periodos más exigentes de su vida personal y profesional. El chico reality sostuvo que, entre el trabajo constante y los problemas sentimentales, el desgaste fue inevitable, por lo que unas vacaciones resultan necesarias para recuperar energías.

"Unas vacaciones bien merecidas, a descansar, a relajar. Ha sido un año durísimo, complicado, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de sube y bajas. Entonces creo que nos merecemos estos días de desconexión", expresó ante cámaras.

Irivarren también destacó que, pese a las dificultades, la relación atraviesa actualmente un momento de mayor tranquilidad. Sin embargo, admitió que hubo episodios que afectaron profundamente a Onelia Molina, como la pérdida de 'Nieve', su mascota, un golpe emocional que marcó a la modelo.

"Nos va muy bien, estamos tranquilos, pero fue un año complicado por la pérdida de Nieve, que fue muy dura, sobre todo para ella. Creo que estos días le van a venir muy bien", explicó, dejando ver su lado más empático y cercano.

Estas palabras reflejan un intento por sanar heridas y acompañar a su pareja en un proceso emocional complejo, lejos de la exposición constante que caracterizó su historia en los últimos meses.

En conclusión, el inicio del 2026 fue un momento de reflexión y recuperación para Mario Irivarren y Onelia Molina. Entre gratitud, apoyo mutuo y búsqueda de bienestar, la pareja dejó atrás un año complicado para dar paso a nuevas oportunidades, mostrando resiliencia, optimismo y unión familiar.