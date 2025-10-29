Olga Zumarán acompaña a Maju Mantilla tras pérdida de su madre: "Está pasando por un momento terrible"

La exreina de belleza Maju Mantilla vive uno de los momentos más difíciles de su vida. En medio de la polémica por el fin de su matrimonio con Gustavo Salcedo y las especulaciones de una presunta infidelidad, enfrenta ahora el dolor por la partida de su madre, Elvia García Linares. La noticia ha conmovido al mundo del entretenimiento, y figuras como Olga Zumarán no dudaron en acompañarla en esta dura etapa.

lga Zumarán acompañó a Maju Mantilla en el velorio de su madre

Durante la última emisión del programa América Hoy, se difundieron imágenes de Olga Zumarán llegando al velatorio de la madre de Maju Mantilla. Visiblemente afectada, la actriz aseguró que considera a la exMiss Mundo como una hija y que estará a su lado en todo momento.

"Acompañándola, me enteré anoche y nada... yo la quiero como si fuera mi hija, y ahora sí ya va a ser mi hija, porque su mamita está descansando en paz", declaró Zumarán conmovida ante las cámaras.

La actriz también se refirió al difícil momento que atraviesa Maju tras su separación con Gustavo Salcedo. Según explicó, Mantilla intenta mantener la calma y enfocarse en sus hijos.

"Yo, como mamá que soy y también he perdido a mi mamá, entiendo la pena que ella está sufriendo. Le dije que esté tranquila. Me comentó que pasa momentos terribles por todo lo del esposo y los hijos, pero ahora está en armonía. Ella está viendo a sus hijos y eso la mantiene fuerte", agregó Olga.

Sus palabras reflejaron la cercanía que mantiene con la exreina de belleza, con quien comparte una amistad de varios años.

Gustavo Salcedo se hizo presente en el velorio

A pesar de la distancia que existe entre ellos, Gustavo Salcedo no fue ajeno a la tragedia que atraviesa la madre de sus hijos. Según imágenes difundidas en redes sociales, el exdeportista asistió al velatorio junto a sus dos pequeños para darle el último adiós a la señora Elvia García Linares, quien falleció a los 75 años de edad.

El velatorio se realizó en Miraflores el martes 28 de octubre desde la 1:00 p. m., mientras que el sepelio está programado para este miércoles 29 de octubre en el Campo Santo Mapfre de Huachipa. Aunque Salcedo no fue visto junto a Maju Mantilla, su presencia fue interpretada como un gesto de respeto y apoyo en medio del dolor.





La pérdida de su madre representa un golpe emocional para la exMiss Mundo, quien siempre demostró tener una relación muy cercana con sus padres. En diversas ocasiones, Maju compartió mensajes de cariño hacia su madre, destacando el amor y los valores que le inculcó.