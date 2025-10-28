Gustavo Salcedo es captado junto a sus hijos en el velatorio de la madre de Maju Mantilla

Hace unas horas, se informó que la madre de la modelo Maju Mantilla falleció el pasado lunes 27 de octubre. Así mismo, varios familiares se hicieron presentes en el lugar para acompañar y mostrar su apoyo en el velatorio de Elvia García Linares, entre ellos su aún esposo Gustavo Salcedo.

Gustavo Salcedo da su apoyo a Maju Mantilla

Por medio de sus redes sociales, familiares de Maju Mantilla revelaron que su madre Elvia García Linares falleció el pasado lunes 27 de octubre. Hasta el momento, la modelo no ha querido pronunciarse por sus redes sociales sobre esta dolorosa pérdida en su vida.

La señora Elvia García Linares que falleció a sus 75 años de edad es velada en Miraflores hoy martes 28 de octubre desde la 1:00 p.m. y el sepelio se realizará el miércoles 29 de octubre en el Campo Santo Mapfre de Huachipa. Quien se hizo presente a pesar de sus conflictos, fue Gustavo Salcedo junto a sus pequeños.

En las redes sociales se ha viralizado el momento en que el exdeportista fue captado saliendo del velatorio con sus dos menores hijos. Si bien no fue vista al lado de la exreina de belleza, está presente en un momento muy doloroso de la madre de sus hijos.

Como se recuerda, la exreina de belleza siempre ha demostrado tener una buena relación con su mamá y su papá. Cada día de su cumpleaños compartía un sentido mensaje expresando lo mucho que la ama. Sin duda, la modelo pasa por un momento muy complicado.

Amigos se hacen presentes

Olga Sumarán, mentora de Maju Mantilla por los certámenes de belleza, se hizo presente en el velatorio y respondió a las cámaras de televisión. De esa manera, reveló que conversó con la exreina y afirmó que está muy afectada por la partida de su madre.

"¿Te has comunicado por Maju? Claro, sí, me avisaron a noche. Hemos conversado, le he dicho que está tranquila, me dijo que está pasando por momentos terribles", expresó la modelo ante los medios de televisión que se encuentra cubriendo afuera del recinto del velatorio.

De esta manera, varias familiares y amigos cercanos de Maju Mantilla se hicieron presente para presentar su apoyo y condolencias tras la partida de su madre Elvia García. Así mismo, las cámaras de televisión captaron al aún esposo de la modelo, Gustavo Salcedo, presente en el velatorio al lado de sus dos hijos.