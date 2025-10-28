¿Crisis con Isabella? Hugo García aclara video junto a ex de Beéle: "Vengo de una familia con valores"

Hugo García tuvo que salir al frente luego de que circulara un video donde aparece conversando con Camila Rodríguez, más conocida como Cara, ex del cantante Beéle y conocida rival de Isabella Ladera, actual pareja del peruano. El ex chico reality contó detalles del encuentro tras las especulaciones en redes.

Hugo García niega coqueteo a ex de Beéle

El modelo e influencer peruano Hugo García decidió salir a aclarar los rumores que lo vincularon con Camila Rodríguez, más conocida como Cara, la ex del cantante Beéle y rival de Isabella Ladera, su actual pareja. El ex chico reality fue grabado conversando con la colombiana durante un evento de Fórmula 1 en México, y bastaron unos segundos de video para que las redes sociales estallaran.

Algunos usuarios aseguraron que entre ambos hubo coqueteos, mientras otros afirmaron que solo fue una charla casual. Sin embargo, Hugo no se quedó callado y decidió responder con firmeza al influencer Oswaldo Villalobos, quien difundió el video.

"Sé que nos quieren separar como si hiciéramos algo malo o como dicen en videos "coqueteado" o dar a entender eso cuando nos jalan. La conversación fue súper corta, y di mis razones a cosas que no me gustan y no me parecen. Puedes preguntarle también a ella... Vengo de una familia que siempre me inculcó muy bien los valores y el respeto, así que eso no me falta, créeme", señal

A través de un extenso mensaje publicado en redes, Hugo contó que viajó a México por motivos de trabajo. Negó rotundamente que su pareja, Isabella, le haya pedido acercarse a Cara o a su entorno.

"Isa jamás me pediría algo así y, segundo, yo jamás aceptaría hacerlo. Vine a la F1 por trabajo. No conocía a estas personas ni tenía intención de conocerlas por razones que me las reservo sin tirarle la mala a nadie", aseguró.

También explicó cómo se dio el momento grabado en el video que generó la controversia. Detalló que la situación ocurrió durante un evento público, sin ninguna intención oculta.

"Cuando estábamos vacilando en el escenario con Mario Ruiz, Austin, Reykon y otros amigos, Valentino sube y me empieza a hablar de Isa. Le dije que sabía quién era, pero que no tenía intención de conocerlo porque sabía lo que había pasado. En ese momento apareció Cara y fue una conversación de lo mismo. Ojo, en ningún momento estuvimos solos los dos", aclaró.

El influencer reconoció que no esperaba que el video se hiciera viral, pero aseguró que no tiene nada que esconder. Señaló que la gente suele sacar conclusiones apresuradas sin conocer el contexto completo.

"Créeme que yo tampoco hubiera querido hablar, para ser sincero. Si hubiera querido, lo hubiera hecho desde que llegué al evento, no al frente de todo el mundo sabiendo que me podían grabar. (Mala mía, porque generó algo que no debía pasar). Pero, como te digo, se dio de un momento a otro y el que nada debe, nada teme", afirmó.

Además, se refirió al creador de contenido Oswaldo Villalobos, quien había difundido la versión sobre un presunto coqueteo. El artista le pidió ser más responsable con la información que comparte en redes y verificar los hechos antes de publicar, advirtiendo que difundir rumores puede afectar la credibilidad de quien los propaga.

Isabella Ladera mantiene el silencio

Por ahora, Isabella Ladera se ha mantenido al margen de la polémica y no ha dado declaraciones directas, optando por expresarse únicamente a través de sus redes sociales. En Threads publicó un breve mensaje que varios interpretaron como una indirecta o reflejo de su estado emocional tras la difusión del video.

"Tristonga pero creando", colocó Isabella Ladera en Threads desatando rumores de ruptura con Hugo García.

Hasta el momento, la pareja seguiría junta y habrían preferido no darle más vueltas al tema. Hugo, por su parte, dejó en claro que su prioridad es su relación y su tranquilidad.

En conclusión, el video que generó rumores entre Hugo García y la ex de Beéle, Camila Rodríguez, parece haber sido solo un malentendido. El modelo explicó con detalle lo ocurrido, negando cualquier tipo de coqueteo y reafirmando su compromiso con Isabella Ladera. Aunque la modelo prefirió no pronunciarse directamente, su mensaje en redes encendió rumores sobre una posible incomodidad.