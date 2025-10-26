RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¡Sorprendió!

¡La enemiga de Isabella Ladera! Hugo García es captado conversando con la ex de Beéle en México

Por medio de las redes se viralizaron un video donde Hugo García aparece conversando con Cara Rodríguez, ex de Beéle que acusó a Isabella Ladera de meterse en su relación.

Hugo García es captado conversando con la ex de Beéle y enemiga de Isabella Ladera
Hugo García es captado conversando con la ex de Beéle y enemiga de Isabella Ladera (Composición Karibeña)
26/10/2025

Desde hace unos días, se hizo oficial la relación amorosa entre Isabella Ladera y Hugo García por medio de las redes sociales. Ahora, el peruano ha llamado la atención por haber sido captado conversando con Cara, ex de Beéle, supuesta enemiga de la venezolana.

Hugo García conversando con ex de Beéle

A través de sus redes sociales, Hugo García compartió algunas fotografías en el evento de Fórmula 1 que se realizó en México donde se encontró a varios influencers. Entre ellos, se encontraba la expareja del cantante Beéle llamada Cara Rodríguez

Como se recuerda esta persona acusó a Isabella Ladera de meterse en su noviazgo con el artista internacional como la amante, tiempo después, la influencer fue oficializada. Hace unos meses, lamentablemente se separaron y lo dieron a conocer tiempo después, y actualmente, la venezolana sale con el peruano. 

Por medio de las redes sociales, se viralizaron una imágenes donde se pudo ver a Hugo García conversando con Cara Rodríguez, mientras que Austin Palao estaba grabando con algunos amigos. Esto explotó en las redes sociales, ya que la joven sería la supuesta enemiga pública de Isabella Ladera por el problema que tuvieron en el pasado con Beéle

@cow.clipss 😬😬😬 Karma para Isabella? O mal entendido#hugogarcia #chisme #fyp #isabellaladera #caraoficial ♬ sonido original - julioromerotheprettyboy

Jefferson Farfán celebra su cumpleaños al lado de Xiomy Kanashiro en Miami: "HB Morchi"
Lee también

Jefferson Farfán celebra su cumpleaños al lado de Xiomy Kanashiro en Miami: "HB Morchi"

Isabella Ladera revela que es novia del peruano

Aunque no estuvieron juntos en el evento, Isabella Ladera no dejó pasar la oportunidad de expresar su orgullo y cariño hacia Hugo García a través de redes sociales. El exchico reality compartió una serie de fotos desde México, donde participó en una actividad profesional, y la influencer venezolana no tardó en reaccionar.

"Hola qué hermoso eres, qué honor ser tu novia", escribió Isabella en la publicación de Hugo, dejando en claro que la distancia no afecta su relación. El comentario rápidamente sumó miles de 'me gusta' y decenas de respuestas de sus seguidores, quienes destacaron la complicidad y madurez de la pareja.

La joven venezolana ha dejado ver en reiteradas ocasiones que su romance con García atraviesa un gran momento. Ambos se han mostrado juntos en viajes, eventos y campañas publicitarias, consolidando así una de las relaciones más mediáticas del entretenimiento latino.

Lucía de la Cruz se quiebra al recordar su vida en programa de TV: "El mundo me enseñó a ser fría"
Lee también

Lucía de la Cruz se quiebra al recordar su vida en programa de TV: "El mundo me enseñó a ser fría"

De esta manera, Hugo García e Isabella Ladera han iniciado un romance desde hace poco tiempo y sus seguidores se han emocionado. Aunque, el peruano ha llamado la atención por ser captado con la supuesta enemiga de la venezolana, Cara Rodríguez, quien estuvo con Beéle antes que la influencer y la acusó de ser la amante. 

Temas relacionados Beéle Cara ex de Beéle Hugo García Isabella Ladera

Siga leyendo

Lo Más leído

Melissa Klug sorprende al someterse a cirugía estética tras ruptura con Jesús Barco: "Estoy tuneada"

Jesús Barco rompe su silencio con curioso mensaje en redes tras ruptura con Melissa Klug ¿Qué dijo?

Madre de Jesús Barco se pronuncia tras separación con Melissa Klug: "Se arreglarán cuando mi hijo venga"

Macarena expone chat de ex de Said que probaría que se metió en su relación: "Me juraba que te dejaba"

Rosángela Espinoza lanza su CV a la TV tras eliminación de 'EEG': "Estoy disponible para otro programa"

últimas noticias
Karibeña