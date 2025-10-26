¡La enemiga de Isabella Ladera! Hugo García es captado conversando con la ex de Beéle en México

Desde hace unos días, se hizo oficial la relación amorosa entre Isabella Ladera y Hugo García por medio de las redes sociales. Ahora, el peruano ha llamado la atención por haber sido captado conversando con Cara, ex de Beéle, supuesta enemiga de la venezolana.

Hugo García conversando con ex de Beéle

A través de sus redes sociales, Hugo García compartió algunas fotografías en el evento de Fórmula 1 que se realizó en México donde se encontró a varios influencers. Entre ellos, se encontraba la expareja del cantante Beéle llamada Cara Rodríguez.

Como se recuerda esta persona acusó a Isabella Ladera de meterse en su noviazgo con el artista internacional como la amante, tiempo después, la influencer fue oficializada. Hace unos meses, lamentablemente se separaron y lo dieron a conocer tiempo después, y actualmente, la venezolana sale con el peruano.

Por medio de las redes sociales, se viralizaron una imágenes donde se pudo ver a Hugo García conversando con Cara Rodríguez, mientras que Austin Palao estaba grabando con algunos amigos. Esto explotó en las redes sociales, ya que la joven sería la supuesta enemiga pública de Isabella Ladera por el problema que tuvieron en el pasado con Beéle.

Isabella Ladera revela que es novia del peruano

Aunque no estuvieron juntos en el evento, Isabella Ladera no dejó pasar la oportunidad de expresar su orgullo y cariño hacia Hugo García a través de redes sociales. El exchico reality compartió una serie de fotos desde México, donde participó en una actividad profesional, y la influencer venezolana no tardó en reaccionar.

"Hola qué hermoso eres, qué honor ser tu novia", escribió Isabella en la publicación de Hugo, dejando en claro que la distancia no afecta su relación. El comentario rápidamente sumó miles de 'me gusta' y decenas de respuestas de sus seguidores, quienes destacaron la complicidad y madurez de la pareja.

La joven venezolana ha dejado ver en reiteradas ocasiones que su romance con García atraviesa un gran momento. Ambos se han mostrado juntos en viajes, eventos y campañas publicitarias, consolidando así una de las relaciones más mediáticas del entretenimiento latino.

