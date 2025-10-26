Jefferson Farfán celebra su cumpleaños al lado de Xiomy Kanashiro en Miami: "HB Morchi"

La relación entre Jefferson Farfán y la bailarina Xiomy Kanashiro viene pasando por su mejor momento. Actualmente, la pareja se encuentra celebrando el cumpleaños 41 del 'galáctico' en Miami.

Jefferson Farfán celebra sus 41 años

Hace unos días, Jefferson Farfán fue captado al lado de sus dos hijos mayores y la bailarina Xiomy Kanashiro en el aeropuerto rumbo a Miami. Su salida fue muy polémica, ya que el expelotero no firmó el permiso de su menor hija con Darinka Ramírez para que pueda viajar a Colombia.

A pesar de las críticas y reclamos de la madre de su última hija, la 'Foquita' siguió con la celebración de su cumpleaños número 41. Esta vez realizo una publicación en su Instagram donde aparece en algunas fotografias al lado de su hijo mayor y con Xiomy junto a una torta.

"Es mi p*** día", escribió el exfutbolista en sus redes sociales. Por su parte, la bailarina decidió repostear una fotografía donde salen ambos juntos con el mensaje: "HB Morchi".

Los saludos no se hicieron esperar y en los comentarios llegaron los buenos deseos de sus seguidores. Así mismo, los amigos del 'galáctico' utlizaron sus redes sociales para dedicarle sus saludos recordando su paso por el fútbol en la selección peruana y en Alianza Lima.

¿Habrá pedida de mano?

La pareja de enamorados ha sabido mantener un perfil más bajo en los últimos meses, pero cada vez que aparecen juntos se roban toda la atención. Los rumores de compromiso han tomado fuerza recientemente y se han intensificado con este viaje hacia USA.

Esto de debe que la bailarina y el exfutbolista aparecieron con un par de anillos que parecen de compromiso. Aunque, ni Farfán ni Kanashiro ha confirmado ni negado sobre la supuesta boda, pero siguen afirmando el gran amor que se tienen ambos.

Sus seguidores no paran de especular si esta escapada romántica podría convertirse en el inicio de una nueva etapa. Aunque ninguno de los dos ha confirmado nada, se les ve más enamorados que nunca. El expelotero Jefferson Farfán, por su parte, muestra un lado más romántico y familiar, algo que sus fans celebran.

De esta forma, la pareja viene pasando por momentos muy felices juntos en Miami por la celebración del cumpleaños de Jefferson Farfán. Así mismo, el exfutbolista ha compartido fotografía de ambos en un yate paseando en Estados Unidos al lado de los dos hijos mayores de la 'Foquita'.