Alejandra Baigorria revela que será su última temporada en 'EEG': "Haré mi despedida total de los realities"

En el anterior programa de 'Esto es Guerra' sorprendieron al anunciar el ingreso de Alejandra Baigorria tras la salida de Rosángela Espinoza. Aunque, dejó en claro que sería la última vez que vuelve y dejaría definitivamente los realities.

Ale Baigorria se despedirá de los realities

En una entrevista con el programa 'América Espectáculos', Alejandra Baigorria dio algunas declaraciones tras regresar al programa de 'Esto es Guerra'. La empresaria reveló que desde hace muchos meses le han propuesto volver al reality y ahora, decidió aceptar volver aunque con la algunas condiciones.

"Me vienen proponiendo todo el año regresar, pero la verdad no pude porque tengo mucho trabajo. Van a haber algunos días que voy a tener que faltar, tengo compromisos pactados, pero dije: ¿Por qué no?, el tiempo que pueda venir, disfrutar, hacer que la gente viva a esa Alejandra loca, que se pica", expresó.

Luego, la esposa de Said Palao dejó en claro que este sería la última temporada en que participe en el reality, ya que el próximo año estaría enfocada en convertirse en madre y su trabajo. Por ello, ahora si se despediría por última vez de 'EEG' como competidora.

"Yo soy una mujer que le encanta competir, es parte de mi ADN. Yo el otro año ya voy a comenzar en la búsqueda del bebito, definitivamente voy a hacer mi despedida total de los realities", agregó la 'Gringa de Gamarra'.

Sobre la salida de Rosángela Espinoza

Como se conoce, el pasado miércoles Rosángela Espinoza fue eliminada del programa reality de competencia y varios de sus compañeros celebraron su salida. Ahora, la empresaria de Gamarra fue anunciada como la nueva competidora, pero mandó un fuerte mensaje a aquellos que vienen celebrando la salida de la influencer.

"Me parece mal que algunos compañeros (as) hayan aplaudido en su eliminación, ya que independientemente pase lo que pase, es un trabajo. No se aplaude cuando a alguien le despiden, porque cualquiera puede ser eliminado, no se escupe al cielo porque te puede caer en la cara", expresó la esposa de Said Palao ante las cámaras.

De esta manera, Alejandra Baigorria sorprendió con su regreso al programa de 'Esto es Guerra' y dejó en claro que llegó exclusivamente para competir sin problemas o polémicas. Además, contó que será la última vez que regresa como competidora y que el próximo año solo estará enfocada en su trabajo, y de tener un hijo con Said.