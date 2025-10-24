Suheyn Cipriani revela que irá a juicio con César Vega por pensión de su hija: "Quiero un acuerdo justo"

Hace unos meses, Suheyn Cipriani estuvo una comisaría denunciando al salsero César Vega por agresión física y psicológica frente a su recién nacida. Tras su separación han estado intentando conciliar por la pensión de su menor hija, pero no llegaron a un acuerdo y procederán a pasar a juicio.

Suheyn y César Vega se irán a juicio

En el programa 'Ponte en la Cola', Suheyn Cipriani reveló en una entrevista que tras las dos primeras conciliaciones con el padre de su hija, César Vega, no se ha llegado a un acuerdo y ahora, junto a su abogado decidieron dar el siguiente paso.

"No llegamos a un acuerdo, así que nos toca ir a juicio ahora. Con mi abogado estamos analizando cómo vamos a proceder, pero si o si vamos a ir a juicio", expresó.

Luego, la reportera le pregunta sobre la supuesta diferencia de estilo de vida que haría el salsero con su hija mayor con su pequeña. Ante esto, la modelo respondió que las niñas no tienen la culpa.

"Los niños no tienen la culpa de nada, pero creo que la gente se puede dar cuenta solo viendo las cosas ¿no?", acotó.

Salsero responde

Ante estas acusaciones, César Vega decide responder señalando que si bien ha fallado como pareja de Suheyn Cipriani, niega que haga diferencia entre sus dos hijas.

"Como marido he fallado muchísimo, pero como padre yo nunca he tenido ningún problema. Me duele mucho que se trate de decir que yo quiero a una hija más que la otra, eso no es cierto", dijo.

Suheyn Cipriani cuenta que la pensión de su hija es 1 500 soles y realizó una solicitud para que que sea un poco más justo, en la primera instancia el salsero ofreció 2 000 soles, pero aún lo considera bajo. Aunque Vega trató de defenderse que también cubría otros montos a parte de la pensión.

"Nunca he sido una mujer que ha pedido de más, pero si quiero un acuerdo justo porque quiero que mi hija pueda tener una calidad de vida, que pueda vestir las mismas marcas que visto y él viste. Él no va a usar un buzo de 1 500 soles y mandarle ropa usada a su hija", agregó la modelo.

De esta manera Suheyn Cipriani afirma que luchará por un monto justo para su menor hija con César Vega para que mantenga el mismo estilo de vida con la que ambos viven y continuará por medio de un juicio por una pensión para su pequeña.