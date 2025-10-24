RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¡Susto en vivo!

Josi y Valentino terminaron en clínica tras fuerte competencia en EEG: "Manden fuerzas"

Josi y Valentino se descompensaron en plena competencia de "Esto es Guerra" y tuvieron que ser llevados a una clínica para recibir atención médica.

Josi y Valentino fueron llevados a clínica tras exigente prueba en EEG.
Josi y Valentino fueron llevados a clínica tras exigente prueba en EEG. (Composición Karibeña)
24/10/2025

El programa "Esto es Guerra" vivió momentos de tensión cuando los populares tiktokers Josi y Valentino se descompensaron en pleno programa en vivo y tuvieron que ser llevados a una clínica. El incidente ocurrió tras realizar una de las pruebas más exigentes físicamente del reality.

Josi y Valentino fueron llevados a clínica tras fuerte reto en EEG

Los populares tiktokers Josi y Valentino alarmaron a todos en "Esto es Guerra", el jueves 23 de octubre, tras sufrir una descompensación en plena competencia. El público y sus compañeros quedaron sorprendidos cuando se anunció que debían ser trasladados de inmediato a una clínica.

Durante la prueba llamada "El Círculo", ambos se enfrentaron con mucha fuerza y energía, sin imaginar que el esfuerzo físico les pasaría factura minutos después. Ambos jóvenes intentaron sacar al otro de la figura trazada en la arena. Pero lo que parecía un divertido reto terminó preocupando a todos, pues el esfuerzo fue tan grande que ambos comenzaron a sentirse mal.

"Me informan que van a trasladar a Valentino, se ha descompensado también Josi. Los doctores han recomendado que los trasladen a la clínica", informó Mister G, la voz en off del programa, mientras las cámaras mostraban a los paramédicos acercándose rápidamente para brindarles atención.

El conductor Renzo Schuller tomó la palabra para explicar lo que había pasado y llevar calma a los televidentes. Según dijo, la descompensación de ambos chicos se debió al fuerte esfuerzo físico que hicieron en la competencia.

Valentino se enfrenta a Josi Martínez tras tortazos en EEG: "Ay no, yo no me baño de noche"
@riclatorrez 23.10/14: #Valentino y #Josi terminaron en la clínica luego de juego en #eeg . #estoesguerra #josimartinez #fyp #parati #riclatorrez #riclatorre #chollywood #farandulaperuana #magalytvlafirme #magalymedina #amoryfuego #destacame #americahoy #lanochehabla #evdlv #elvalordelaverdad #foryou #fy #Viral #Peru #peruanos #farandulalorcha #destacados ♬ sonido original - Ric La Torre

"Yo me imagino que es por el juego anterior, se han descompensado, es una prueba de estrés físico, mucho esfuerzo en la arena. Lo han hecho dos veces además", señaló el conductor, dejando claro que los participantes no están acostumbrados a ese tipo de exigencias.

Minutos después, Renzo dio más detalles sobre su estado y confirmó que ambos serían trasladados a una clínica para recibir atención especializada. El conductor explicó que, aunque los competidores estaban conscientes, presentaban signos de agotamiento extremo por el esfuerzo realizado.

Josi Martínez revela que terminó su relación porque su novio le fue INFIEL, aunque confiesa: "Yo también"
"Los doctores han recomendado llevarlos a la clínica mejor, para estabilizarlos. Están bien, pero igual. Están con oxígeno, no están acostumbrados a esto (la competencia), un empujoncito no más y te vienen las náuseas, en dos segundos. Ellos dos veces han participado en esta prueba", explicó.

Valentino y Josi fueron atendidos de inmediato. Mientras tanto, Mister G narraba en vivo su traslado y destacó la rápida acción del equipo médico.

"Aquí está Valentino siendo atendido, dentro de la ambulancia está Josi, la atención es inmediata para ambos competidores", comentó el locutor.

@valentinopalacioss 🙏🏻 #xyzbca #fyp #parati ♬ sonido original - 𝒮𝑜𝒻í

En las imágenes se pudo ver cómo ambos fueron colocados en camillas y recibieron oxígeno antes de ser llevados a la clínica más cercana. Tras tener signos de agotamiento extremo, los dos se encontraban fuera de peligro y así lo dieron a conocer en sus cuentas de TikTok.

Josi y Valentino reaparecen en redes

Horas después del incidente, Josi y Valentino aparecieron en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores. Desde la clínica, ambos grabaron un video recostados en camillas, con sueros conectados a la intravenosa, mostrando que estaban estables y tomaban con humor lo ocurrido. Compartieron el clip con un audio viral, confirmando que se encontraban mejor y fuera de peligro.

"Manden fuerzas", se lee en el video que publicó Josi Martínez, mientras que el video de Valentino solo tiene emojis.

@jmartineze_

Manden fuerzas 🥲

♬ sonido original - 𝒮𝑜𝒻í

En conclusión, Josi y Valentino fueron trasladados a una clínica tras descompensarse por el fuerte esfuerzo físico durante una exigente competencia en "Esto es Guerra". Ambos fueron atendidos rápidamente y se encuentran fuera de peligro, dejando en claro que las pruebas del reality pueden ser más demandantes de lo que parecen.

