Valentino se enfrenta a Josi Martínez tras tortazos en EEG: "Ay no, yo no me baño de noche"

Una inesperada rivalidad desató carcajadas en el set de "Esto es Guerra". Los influencers Valentino y Josi Martínez protagonizaron un divertido enfrentamiento a tortazos en pleno juego. Lo que parecía una simple dinámica terminó convirtiéndose en un cruce lleno de bromas, pullas y risas que continuó detrás de cámaras frente a las cámaras de "Más Espectáculos".

Un momento lleno de risas y picante se vivió detrás de cámaras de "Esto es guerra", luego de que los influencers Valentino y Josi Martínez protagonizaran un curioso cruce de palabras tras lanzarse tortas en pleno juego. La escena fue captada por "Más Espectáculos" y rápidamente se volvió tendencia por las divertidas bromas que ambos se lanzaron sin filtro.

Todo empezó cuando Josi Martínez, entre risas, reclamó que Valentino le había lanzado la torta sin que le tocara hacerlo. En el juego, Josi había ganado y el castigo era un "tortazo" para Valentino, pero al recibirlo, el participante se picó y terminó devolviéndole el golpe, ensuciándolo también.

"No sabes perder, mi amor, no sabes perder. Me tocaba a mí tirarle el tortazo, pero esta ridícula me tiró al piso", dijo Josi, muy en su estilo.

Valentino no se quedó callado y, fiel a su carácter, respondió que había gastado dinero en cuidar su cabello y que por eso no podía mancharse con dulce. Sin embargo, Josi le devolvió el golpe.

"Ella no piensa que acá (rulos) no hay una inversión. Si en (el cabello de Josi) no hay inversión y solo se peina con gel, no es mi problema", comentó Valentino. "¿Inversión de qué? ¿De 10 soles? Porque yo te veo esos rulos, mi amor, no, mi vida", le respondió. "Mi cabello tiene precio. Si el tuyo no tiene, no es mi problema", dijo Valentino. "Pero antes de TikTok, ¿cuánto era tu precio? ¿Un sol?", le contestó.

Las bromas sobre un turrón y el no bañarse de noche

La conversación fue subiendo de tono, pero sin perder el humor. Valentino le recordó a su compañero sus humildes inicios. Josi, sin molestarse, le respondió con orgullo.

¿Y el tuyo? ¿que no recuerdas cuando viniste de abajo?", señaló Valentino. Josi mencionó con orgullo: "Obvio, mi amor. Todos recordamos... (¿Estás orgulloso?) Claro, aquí estamos. Ventanilla (Valentino) Chiclayo (Josi). Seguimos aquí, mi amor, en 'Esto es Guerra'".

Fue entonces cuando Valentino lanzó que su compañero no se acordaba de su pasado, pues habría vendido turrones en Chiclayo. Sorprendido por el comentario, el influencer aclaró el rumor.

"Es que ya no se acuerda cuando vendía turrones en Chiclayo, pues es muy diferente", dijo Valentino. "Jamás, no vendía, pero sí soy de Chiclayo. Yo jamás me avergüenzo de eso", señaló Josi.

Cuando parecía que todo había quedado ahí, Valentino soltó una frase que se volvió viral. Al terminar el juego, dijo que no se bañaría tras el tortazo. Josi, siempre rápido con sus ocurrencias, le respondió en tono de burla.

"Ay no, yo no me voy a bañar hoy día, Josi. Yo no me baño en las noches, bebé", aseguró Valentino con total naturalidad. "Dios mío, yo no tengo la culpa que no tengas terma, pues amor", mencionó Josi. Entre risas, Valentino cerró el divertido momento diciendo: "Yo caliento en mi olla, pues".

En conclusión, Josi y Valentino tuvieron un enfrentamiento a tortazos frente y detrás de cámaras de "Esto es Guerra". Pese a los dardos entre ambos, todo quedó en bromas. Ambos se tomaron el intercambio con humor y mostraron la buena química que mantienen. Los fans de los influencers aplaudieron la escena en redes sociales, destacando su espontaneidad y carisma.