¡Hicieron de las suyas! César BK y Pilar Aranda estuvieron en Habla Kausa

El artista César BK viene creando una carrera musical espectacular en la música con sus propias producciones musicales. Ahora, el cantante llegó con la influencer Pilar Arana para hacer de las suyas en el programa de Habla Kausa.

En el programa Habla Kausa conducido por Vali Valilon y Rolly Javier, llegaron como invitados especiales César BK y la influencer Pilar Arana. Ambos se hicieron presentes para pasar una tarde divertida llena de música y locuras.

Como se conoce, el cantante César BK ha emergido con su cumbia urbana en todo el país. Por su parte, Pilar Arana es una influencer que se ha ganado el cariño del público y tiene un podcast llamado 'Pitukoneras' con la popular artista Tula Rodríguez.

Luego, estuvieron conversando sobre su exparejas cuando la influencer expresa que ha tenido mala suerte en el amor afirmando que tiene una maldición. Aunque, finalmente revela que está mejor siendo soltera.

"Yo tengo la maldición de los cuatro años, desde los 18 años he tenido enamorado, pero cada cuatro termino, me aburro. La relaciones son largas, pero ahorita mejor sola porque es un gasto. Soltera mejor", cuenta.

César BK añade que estando soltera parece que gasta más y agrega, que la persona que le gusta actualmente estaría negándole una salida. Vali Valilon capta la indirecta y el cantante elogia su forma de ser.

"Yo gasto más soltero, la que me gusta no me acepta ni una salida, imagínate. Yo llegué y te vi Vali más renovada, con más energía de lo usual, me has inspirado muchísimo más", expresó. "Vali si me vas a estar una salida, yo tengo que hacer algo que quede en tu memoria, algo que sea muy chévere para hacer algo divertido porque comer es aburrido".