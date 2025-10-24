RADIO KARIBEÑA EN VIVO
¿Problemas en la relación?

Juan Ichazo duda de seguir con Macarena Vélez en pleno programa en vivo: "Me estoy replanteando todo"

Durando un reto culinario, Juan Ichazo dejó a todos en "América Hoy" sin palabras con una frase que puso en duda su romance con Macarena Vélez.

Juan Ichazo sorprende con inesperado comentario sobre su relación con Macarena Vélez.
24/10/2025

Durante la secuencia "Amor a prueba de sazón" en el programa "América Hoy", Macarena Vélez y su pareja Juan Ichazo protagonizaron un divertido pero tenso momento que terminó con una inesperada confesión del argentino. Su reacción sorprendió y dejó en duda sobre el verdadero estado de su relación tras el reto.

Juan Ichazo pone en duda su relación con Macarena Vélez

Durante la nueva secuencia del programa "América Hoy" llamada "Amor a prueba de sazón", la pareja conformada por Macarena Vélez y Juan Ichazo protagonizó un divertido, pero incómodo momento. La situación desató risas y sorpresa entre todos los conductores.

Todo comenzó cuando ambos aceptaron el reto de cocinar y demostrar quién tenía mejor sazón. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. Macarena preparó una papa rellena, pero al parecer, su pareja no quedó nada contento con el resultado.

"Tus palabras, Juan", le pidió Janet Barboza al ver su cara de desconcierto. "No, yo, o sea, me dijeron que iba a ser papa rellena, me está trayendo un puré de papa aguado", respondió el argentino con una mezcla de humor y resignación.

El comentario causó risas en el set, pero también una respuesta tajante de Janet. Sin embargo, Juan no se contuvo y lanzó una frase que dejó a todos fríos.

@ameg_pe

24.10.25 | Juan Ichazo duda de seguir con Macarena Vélez tras probar su sazón. Fuente: América Hoy

♬ sonido original - rizitop🇵🇪

"No la critiques, no la critiques, es tu amor", señaló Barboza. "No, es que me estoy replanteando todo. Toda una vida con... No puedo", dijo mirando el plato de su novia.

Luego, el argentino observó el platillo con desconfianza y, entre risas, preguntó si había un médico en el set. Al recibir una respuesta afirmativa, se animó a probar una cucharada, pero la situación solo empeoró.

"¿Hay algún médico acá en el estudio o no? Hay una ambulancia, ¿no?... Está crudísimo", dijo con humor, causando carcajadas entre Ethel Pozo y el público. "Sí hay, sí hay", respondió Ethel. "Esto es una prueba de amor, pero intensa", agregó Ichazo mientras probaba el plato.

Macarena no se quedó callada

A pesar del incómodo momento, Macarena Vélez demostró que no se deja amilanar y también probó el plato de su pareja. Con total naturalidad, la ex chica reality decidió tomarse la situación con humor y responderle a su novio en el mismo tono.

"Le falta sal, pero está muy bien", comentó con una sonrisa, mostrando que sabe cómo mantener el buen humor incluso cuando su comida no tiene el mejor resultado.

Pero la situación subió de tono cuando Janet Barboza preguntó directamente si seguían con su relación. Fue entonces cuando Juan Ichazo lanzó una curiosa afirmación. Sin perder la calma, Macarena le respondió al instante.

"Después de esto, ¿continúan su relación? ¿Continúan en amores?", consultó la conductora. "Vamos a considerarlo, vamos a tener que hablar. Han roto una relación", dijo mirando a Macarena, que lo observaba entre sorprendida y divertida. "Tengo otras cualidades", soltó la ex chica reality, entre risas, dejando claro que un mal plato no la hará perder puntos en el amor.

En conclusión, aunque todo pareció una broma, las palabras del argentino generaron dudas sobre si realmente estaba molesto o solo jugaba para las cámaras. Lo cierto es que Macarena Vélez y Juan Ichazo demostraron que saben tomarse las cosas con humor y que, pese a los tropiezos en la cocina, su relación se mantiene firme, aunque con algunos temas pendientes por conversar.

